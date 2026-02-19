Lech Poznań gra z fińskim KuPS w barażach Ligi Konferencji UEFA, a mecz odbędzie się w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Mistrz Polski musi stawić czoła nie tylko rywalom, ale i siarczystemu mrozowi.

Gdzie obejrzeć to starcie i czy Lech poradzi sobie z fińskim wyzwaniem?

Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję i czy remis będzie zadowalającym wynikiem dla Lecha!

KuPS Kuopio - Lech Poznań SKŁADY

Mecz KuPS Kuopio - Lech Poznań w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 18.45 polskiego czasu. Mistrzowie Polski dotarli do Finlandii w środowe południe. Przywitała ich prawdziwa zima, do której zdążyli się już jednak przyzwyczaić. Poniżej składy:

KuPS Kuopio: Johannes Kreidl - Akseli Puukko, Taneli Hamalainen, Arttu Lotjonen, Bob Nii Armah - Valentin Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo - Joslyn Luyeye-Lutumba, Gustav Engvall, Petteri Pennanen.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Wojciech Mońka, Antonio Milić, Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel, Antoni Kozubal, Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez, Luis Palma - Mikael Ishak.

KuPS - Lech Poznań: Problemy z analizą rywala

Mecz KuPS Kuopio - Lech Poznań zapowiada się bardzo ciekawie. Rywal mistrzów Polski zimą dokonał wielu zmian, a zespół objął nowy trener. Finowie nie grają obecnie meczów ligowych, ponieważ fińska ekstraklasa (system wiosna-jesień) startuje dopiero na początku kwietnia. – Mieliśmy nieco utrudnioną analizę przeciwnika. Zmiany w składzie i na ławce trenerskiej sprawiły, że nie do końca mogliśmy wykorzystać materiały z poprzednich meczów. Znamy jednak strukturę gry Kuopio i wiemy, czego możemy spodziewać. Chcielibyśmy wygrać, ale remis nie będzie złym wynikiem – dodał Frederiksen.

Tomasz Arceusz nie ma wątpliwości przed meczem Lecha. "Remis będzie ogromną sensacją"

Mistrz Finlandii w fazie zasadniczej Ligi Konferencji zanotował kilka cennych wyników – zremisował z Crystal Palace 2:2 i pokonał Slovan Bratysława 3:1. Przegrał za to z Jagiellonią Białystok 0:1. Do fazy pucharowej awansował z 21. pozycji. Rewanż odbędzie się tydzień później w stolicy Wielkopolski. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie zmierzy się z Szachtarem Donieck lub Rayo Vallecano.

KuPS Kuopio - Lech Poznań Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO

Mecz Kuopio - Lech Poznań w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 19 lutego 2026. Początek meczu Kuopio - Lech Poznań o godzinie 18.45 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Kuopio - Lech Poznań na antenie Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box GO.

Sonda Kto wygra mecz KuPS Kuopio - Lech Poznań? KuPS Kuopio Lech Poznań Będzie remis