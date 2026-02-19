Blamaż w piłkarskiej Lidze Mistrzów! Cała Europa się z nich śmieje

W pierwszych meczach baraży Ligi Mistrzów 2025/2026 włoskie drużyny poniosły porażki.

Inter Mediolan przegrał z Bodo/Glimt 1:3, a Juventus Turyn został pokonany przez Galatasaray Stambuł 5:2.

Newcastle United pokonało Karabach Agdam 6:1, co stawia ich w dobrej pozycji przed rewanżem.

Do 1/8 finału Ligi Mistrzów awansowało bezpośrednio pięć angielskich drużyn: Arsenal Londyn, Liverpool FC, Manchester City, Tottenham Hotspur i Chelsea Londyn.

Liga Mistrzów baraże. Inter Mediolan sensacyjnie przegrywa

W środę, 18 lutego, rozegrane zostały cztery mecze baraży Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że grają w nich zespoły, które w fazie ligowej zajęły miejsca 9-24. Najlepsza ósemka z kolei bezpośrednio awansowała na 1/8. W środowych spotkaniach nie zabrakło sensacji: słynny Inter Mediolan przegrał z norweskim Bodo/Glimt 1:3! Bez problemu z niżej notowanym rywalem poradziło sobie za to Newcastle United, które rozbiło Karabach Agdam 6:1 (i to na wyjeździe!). W pozostałych dwóch meczach Champions League Olympiakos Pireus u siebie przegrał z Bayerem Leverkusen 0:2, a Club Brugge zremisował z Atletico Madryt 3:3. Z kolei w meczach, które odbyły się we wtorek, Galatasaray Stambuł pokonało Juventus Turyn 5:2, Benfica Lizbona przegrała z Realem Madryt 0:1, Borussia Dortmund wygrała z Atalantą Bergamo 2:0, a AS Monaco uległo PSG 2:3. Rewanże rozegrane zostaną 24 i 25 lutego.

Blamaż włoskich drużyn w Champions League

Na szczególną uwagę zwraca to, co dzieje się z klubami włoskimi. Ich gra w tegorocznej Lidze Mistrzów to prawdziwy blamaż. Po fazie ligowej z Champions League odpadło SSC Napoli, czyli mistrz Włoch, a pierwsze mecze baraży solidarnie przegrały trzy inne kluby z Italii (Juventus Turyn, Atalanta Bergamo i Inter Mediolan). Przegraną Atalanty z zawsze silną w LM Borussią Dortmund można zrozumieć, ale zdecydowane porażki dwóch legendarnych zespołów (Juventusu i Interu) z przedstawicielami Turcji i Norwegii trudno wytłumaczyć. Pozostaje nadzieja w rewanżach.

Dominacja angielskich drużyn w Lidze Mistrzów

Na drugim biegunie niż włoska Seria A znajduje się angielska Premier League. Bezpośredni awans do 1/8 Ligi Mistrzów wywalczyło aż pięć zespołów (Arsenal Londyn, Liverpool FC, Manchester City, Tottenham Hotspur i Chelsea Londyn) czyli ponad połowa wszystkich drużyn, które już zameldowały się w w tej rundzie! Do tego dochodzi Newcastle United, które po rozbiciu ekipy z Azerbejdżanu w pierwszym meczu promocję ma w zasadzie w kieszeni. Poza klubami z Anglii w 1/8 Champions League zameldowały się Bayern Monachium, FC Barcelona i Sporting Lizbona.

