Liga Mistrzów: Robert Lewandowski jak Leo Messi! Gwiazdor Barcelony znów to zrobił

Robert Lewandowski strzelił przynajmniej jednego gola przeciwko 40 różnym drużynom w Lidze Mistrzów, wyrównując rekord legendarnego Leo Messiego! Nie umknęło to hiszpańskim mediom po środowym zwycięstwie Barcelony 4:1 nad FC Kopenhaga.
FC Barcelona – FC Kopenhaga: Gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! [WIDEO]
Lewandowski wyrównał rekord Messiego w Lidze Mistrzów
„Lewandowski nadal pisze historię Ligi Mistrzów w wieku 37 lat” – napisał kataloński dziennik „Mundo Deportivo”. Polak zdobył w środę swoją 107. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a FC Kopenhaga stała się jego 40. "ofiarą". Jak zauważył „Mundo Deportivo”, Lewandowski już wcześniej prześcignął w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, a teraz zrównał się z Messim, który strzelał bramki w LM w barwach Barcelony i PSG.
Co więcej, środowym golem „Lewy” zrównał się też z Brazylijczykiem Neymarem i Holendrem Patrickiem Kluivertem na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony w Lidze Mistrzów.
„W wieku 37 lat, mając u boku znakomitego Lamine'a Yamala, Lewandowski nie tylko strzela gole, ale także bije kolejne rekordy zarezerwowane dla legend” – dodał „Mundo Deportivo”.
Kataloński dziennik „Sport” ocenił w środę występ polskiego napastnika na „szóstkę” w 10-stopniowej skali. Gazeta podkreśliła, że Lewandowski co prawda nie błyszczał, ale jego inteligencja w polu karnym zawsze jest potrzebna.
Oto lista klubów, którym Lewandowski strzelił 107 bramek w LM:
- Benfica 9
- Crvena Zvezda 7
- Real Madryt 6
- FC Salzburg 6
- Olympiakos Pireus 5
- Ajax Amsterdam 5
- Dinamo Zagrzeb 5
- Arsenal 4
- FC Barcelona 4
- Olympique Marsylia 3
- PSV Eindhoven 3
- AEK Ateny 3
- Chelsea 3
- Dynamo Kijów 3
- Viktoria Pilzno 3
- Szachtar Donieck 2
- FC Porto 2
- Zenit St. Petersburg 2
- Atletico Madryt 2
- RSC Anderlecht 2
- Besiktas 2
- Tottenham Hotspur 2
- Lazio 2
- Inter 2
- SSC Napoli 2
- Young Boys Berno 2
- Brest 2
- Borussia Dortmund 2
- AS Roma 1
- Manchester City 1
- Malaga CF 1
- Juventus 1
- FK Rostów 1
- Paris Saint-Germain 1
- Olympique Lyon 1
- Villarreal CF 1
- Royal Antwerp 1
- Bayern Monachium 1
- Slavia Praga 1
- FC Kopenhaga 1