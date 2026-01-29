Liga Mistrzów: Robert Lewandowski jak Leo Messi! Gwiazdor Barcelony znów to zrobił

2026-01-29 8:51

Robert Lewandowski jest jednym z bohaterów środowego meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga (4:1) w Lidze Mistrzów UEFA. Polak strzelił gola na 1:1 i wyrównał rekord Leo Messiego! W zeszłym tygodniu Slavia Praga stała się jego 39. "ofiarą" w LM, a Kopenhaga jest już rekordowym 40. klubem, któremu polski napastnik strzelił gola w najważniejszych europejskich rozgrywkach!

Robert Lewandowski strzelił przynajmniej jednego gola przeciwko 40 różnym drużynom w Lidze Mistrzów, wyrównując rekord legendarnego Leo Messiego! Nie umknęło to hiszpańskim mediom po środowym zwycięstwie Barcelony 4:1 nad FC Kopenhaga.

Lewandowski wyrównał rekord Messiego w Lidze Mistrzów

Lewandowski nadal pisze historię Ligi Mistrzów w wieku 37 lat” – napisał kataloński dziennik „Mundo Deportivo”. Polak zdobył w środę swoją 107. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a FC Kopenhaga stała się jego 40. "ofiarą". Jak zauważył „Mundo Deportivo”, Lewandowski już wcześniej prześcignął w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, a teraz zrównał się z Messim, który strzelał bramki w LM w barwach Barcelony i PSG.

Co więcej, środowym golem „Lewy” zrównał się też z Brazylijczykiem Neymarem i Holendrem Patrickiem Kluivertem na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony w Lidze Mistrzów.

W wieku 37 lat, mając u boku znakomitego Lamine'a Yamala, Lewandowski nie tylko strzela gole, ale także bije kolejne rekordy zarezerwowane dla legend” – dodał „Mundo Deportivo”.

Kataloński dziennik „Sport” ocenił w środę występ polskiego napastnika na „szóstkę” w 10-stopniowej skali. Gazeta podkreśliła, że Lewandowski co prawda nie błyszczał, ale jego inteligencja w polu karnym zawsze jest potrzebna.

Oto lista klubów, którym Lewandowski strzelił 107 bramek w LM:

  • Benfica 9
  • Crvena Zvezda 7
  • Real Madryt 6
  • FC Salzburg 6
  • Olympiakos Pireus 5
  • Ajax Amsterdam 5
  • Dinamo Zagrzeb 5
  • Arsenal 4
  • FC Barcelona 4
  • Olympique Marsylia 3
  • PSV Eindhoven 3
  • AEK Ateny 3
  • Chelsea 3
  • Dynamo Kijów 3
  • Viktoria Pilzno 3
  • Szachtar Donieck 2
  • FC Porto 2
  • Zenit St. Petersburg 2
  • Atletico Madryt 2
  • RSC Anderlecht 2
  • Besiktas 2
  • Tottenham Hotspur 2
  • Lazio 2
  • Inter 2
  • SSC Napoli 2
  • Young Boys Berno 2
  • Brest 2
  • Borussia Dortmund 2
  • AS Roma 1
  • Manchester City 1
  • Malaga CF 1
  • Juventus 1
  • FK Rostów 1
  • Paris Saint-Germain 1
  • Olympique Lyon 1
  • Villarreal CF 1
  • Royal Antwerp 1
  • Bayern Monachium 1
  • Slavia Praga 1
  • FC Kopenhaga 1
Robert Lewandowski kupił jacht!
