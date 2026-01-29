Liga Mistrzów: Robert Lewandowski jak Leo Messi! Gwiazdor Barcelony znów to zrobił

Robert Lewandowski strzelił przynajmniej jednego gola przeciwko 40 różnym drużynom w Lidze Mistrzów, wyrównując rekord legendarnego Leo Messiego! Nie umknęło to hiszpańskim mediom po środowym zwycięstwie Barcelony 4:1 nad FC Kopenhaga.

FC Barcelona – FC Kopenhaga: Gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

Lewandowski wyrównał rekord Messiego w Lidze Mistrzów

„Lewandowski nadal pisze historię Ligi Mistrzów w wieku 37 lat” – napisał kataloński dziennik „Mundo Deportivo”. Polak zdobył w środę swoją 107. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a FC Kopenhaga stała się jego 40. "ofiarą". Jak zauważył „Mundo Deportivo”, Lewandowski już wcześniej prześcignął w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, a teraz zrównał się z Messim, który strzelał bramki w LM w barwach Barcelony i PSG.

Co więcej, środowym golem „Lewy” zrównał się też z Brazylijczykiem Neymarem i Holendrem Patrickiem Kluivertem na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony w Lidze Mistrzów.

„W wieku 37 lat, mając u boku znakomitego Lamine'a Yamala, Lewandowski nie tylko strzela gole, ale także bije kolejne rekordy zarezerwowane dla legend” – dodał „Mundo Deportivo”.

Kataloński dziennik „Sport” ocenił w środę występ polskiego napastnika na „szóstkę” w 10-stopniowej skali. Gazeta podkreśliła, że Lewandowski co prawda nie błyszczał, ale jego inteligencja w polu karnym zawsze jest potrzebna.

