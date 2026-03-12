Lech Poznań – Szachtar Donieck: Wzruszający gest piłkarzy z Ukrainy przed meczem! Brawo!

Lech Poznań – Szachtar Donieck: Wzruszający gest przed meczem

Spotkanie Lecha Poznań z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji rozpoczęło się od niezwykle poruszających scen. Piłkarze ukraińskiego klubu wyszli na murawę z flagami Ukrainy, w symboliczny sposób nawiązując do trwającej w ich ojczyźnie wojny.

Gest zawodników Szachtara został przyjęty przez kibiców z dużym szacunkiem. Dla drużyny z Doniecka każdy występ w europejskich pucharach ma dodatkowy wymiar, ponieważ z powodu konfliktu zbrojnego klub od dawna nie może rozgrywać meczów na własnym stadionie.

W tym sezonie Szachtar swoje spotkania w europejskich rozgrywkach rozgrywa w Polsce. W fazie ligowej występował m.in. w Krakowie, na stadionie miejskim, gdzie na co dzień gra Wisła. Tam mierzył się także z Legią Warszawa, której uległ jesienią 1:2.

Ukraińcy nie hamują się przed meczem z Lechem! Naprawdę to napisali o Polakach

9

Szachtar nie zostawił żadnych szans Lechowi

Po wzruszającym początku na boisku nie było już jednak sentymentów. Szachtar okazał się zdecydowanie skuteczniejszy i wygrał z Lechem Poznań 3:1. Bramki dla ukraińskiej drużyny zdobyli Marlon Gomes, Newerton oraz Isaque Silva. Honorowe trafienie dla „Kolejorza” zaliczył Mikael Ishak.

Lech awansował do 1/8 finału po zwycięstwie w lutowych barażach z fińskim KuPS Kuopio. „Kolejorz” wygrał wtedy 2:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie.

Poznański zespół jest jednym z dwóch polskich klubów, które dotarły do tej fazy rozgrywek. Drugim jest Raków Częstochowa, który o ćwierćfinał rywalizuje z Fiorentiną. Drużyna z Częstochowy awansowała bezpośrednio do 1/8 finału po zajęciu drugiego miejsca w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Jeśli Lech zdoła odrobić straty w dwumeczu z Szachtarem, w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą pary AZ Alkmaar – Sparta Praga.