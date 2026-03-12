Raków Częstochowa gra na wyjeździe z Fiorentiną w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

"Medaliki" zapowiadają, że mają dobry plan na mecz i wierzą, że sprawią niespodziankę.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Fiorentina - Raków NA ŻYWO i emocjonuj się tym spotkaniem!

Fiorentina - Raków Częstochowa SKŁADY

Mecz Fiorentina - Raków w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 21. Raków zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej i awansował bezpośrednio. Natomiast Fiorentina musiała walczyć w barażach i w dramatycznych okolicznościach wyeliminowała Jagiellonię Białystok (3:0 na wyjeździe, 2:4 po dogrywce u siebie. Poniżej składy:

Fiorentina: Oliver Christensen - Niccolo Fortini, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Robin Gosens - Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora, Cher Ndour - Fabiano Parisi, Roberto Piccoli, Jacopo Fazzini.

Raków: Oliwier Zych - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Michael Ameyaw, Patryk Makuch, Karol Struski, Oskar Repka, Ivi Lopez, Tomasz Pieńko - Jonatan Braut Brunes.

Fiorentina - Raków: "Medaliki" zaskoczą Włochów?

Mecz Fiorentina - Raków Częstochowa zapowiada się bardzo ciekawie. Drużyna Łukasza Tomczyka wygrała dwa ostatnie mecze - w Pucharze Polski i ekstraklasie. Fiorentina broni się przed spadkiem z włoskiej Serie A. Jednak to gospodarze są faworytem. - Jesteśmy podekscytowani i skoncentrowani. Wiemy, jak chcemy zagrać, z kim się zmierzymy - powiedział trener Rakowa Łukasz Tomczyk. - Rywal jest z bardzo wysokiej półki. To ważny moment. Ten mecz może rozwinąć drużynę, dać coś klubowi - dodał.

Fiorentina jest w kryzysie, ale to zespół bardzo utytułowany, a w tych rozgrywkach odnosił sukcesy. Jest m.in. dwukrotnym finalistą Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał - w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału. - Przyjechaliśmy tu, by dać z siebie wszystko, wygrać mecz. Wszystko może się wydarzyć. Jagiellonia nam pokazała, że możemy narzucić swój styl gry. Też chcemy takie coś zaprezentować – stwierdził bramkarz Rakowa Oliwier Zych.

Fiorentina - Raków Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 12 marca 2026. Początek meczu Fiorentina - Raków Częstochowa o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Fiorentina - Raków Częstochowa na antenie Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 2 oraz online na Polsat Box GO.

