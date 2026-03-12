Lech Poznań podejmuje Szachtar Donieck w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Trener mistrzów Polski Niels Frederiksen mimo ostatnich porażek wierzy w awans do ćwierćfinału.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lech - Szachtar NA ŻYWO i emocjonuj się tym spotkaniem!

Lech Poznań - Szachtar Donieck SKŁADY

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 18.45. Mistrzowie Polski przystępują do spotkania z Ukraińcami po dwóch porażkach z rzędu. Tydzień temu ulegli Górnikowi Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski, a w sobotę przegrali w ekstraklasie z Widzewem Łódź 1:2. Poniżej składy:

Lech Poznań: Mrozek - Pereira, Mońka, Milić, Gurgul - Kozubal, Rodriguez, Palma - Gholizadeh, Ishak, Bengtsson.

Szachtar Donieck: Riznyk - Tobías, Bondar, Marlon Santos, Pedro Henrique - Oczeretko, Kryskiw - Alisson, Pedrinho, Newerton - Kaua Elias

Lech Poznań - Szachtar Donieck: "Kolejorz" zaskoczy rywala?

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck zapowiada się bardzo ciekawie. Trener mistrzów Polski Niels Frederiksen przyznał, że forma jego zespołu w tym sezonie mocno faluje, ale podkreślał, że jest optymistą i wierzy, że Lech jest w stanie wyeliminować Szachtar. - Czasami trudno przewidzieć, jak zagramy, ale to może i dobrze, bo nasz przeciwnik też tego nie wie – stwierdził z uśmiechem trener Frederiksen. - Zagraliśmy w tym roku sporo bardzo dobrych spotkań, ale też przytrafiło się kilka mniej udanych. Oczekuję bardzo dobrego meczu, mamy wiele atutów po naszej stronie - zagramy na nowej murawie, a na trybunach zasiądzie prawie komplet kibiców. Liczę, że będzie to kolejny wieczór, który dobrze zapamiętamy - dodał.

Lech - Szachtar: Trener rywali nie wytrzymał na konferencji! Puściły mu nerwy

Szachtar Donieck to 15-krotny mistrz Ukrainy i niezwykle uznana marka w Europie, choć czasy największej świetności ma już za sobą. W fazie ligowej Ligi Konferencji wygrał cztery mecze oraz zanotowali remis i porażkę z Legią Warszawa (1:2). Ostatecznie zajął szóstą lokatę i nie musiał uczestniczyć w barażach. - Zagramy przeciwko bardzo dobrej drużynie, która szczególnie jest groźna z piłką przy nodze. Natomiast uważam, że możemy ich skaleczyć. Liczę na przyzwoity wynik, który pozwoli nam myśleć o awansie do ćwierćfinału rozgrywek. Myślę, że wszystko rozstrzygnie się w dwumeczu – powiedział trener Niels Frederiksen.

Lech Poznań musi się bać tych piłkarzy. Legenda Szachtara ostrzega, wylicza zagrożenia

Lech Poznań - Szachtar Donieck Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 12 marca 2026. Początek meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck o godzinie 18.45. Transmisja TV z meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck na antenie Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box GO.

