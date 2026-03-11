Liga Mistrzów: Real gromi, sensacja w Norwegii. Pierwsze mecze 1/8 finału za nami

Pierwsze mecze 1/8 finału Champions League za nami. We wtorkowych meczach Ligi Mistrzów Galatasaray Stambuł pokonał FC Liverpool 1:0, Newcastle United zremisowało z FC Barcelona 1:1, Bayern Monachium rozgromił Atalantę Bergamo 6:1, a Atletico Madryt zwyciężyło Tottennham Hotspur 5:2. W środę, 11 marca, rozegrano kolejne cztery spotkania. Najpierw o godz. 18 Bayer Leverkusen u siebie zmierzył się z Arsenalem Londyn. Mecz zakończył się remisem 1:1. Pozostałe spotkania rozegrano o godz. 21. W nich drużyny punktami się nie podzieliły. Real Madryt zdemolował Manchester City 3:0, a hat-trickiem popisał się Fede Valverde. Co ciekawe, Urugwajczyk wszystkie gole strzelił w pierwszej połowie. Takim samym rezultatem skończył się mecz FK Bodø/Glimt - Sporting Lizbona. Wynik ten można uznać za sensację. Sen graczy z Norwegii trwa w najlepsze. W poprzedniej rundzie wyeliminowali oni Inter Mediolan, a teraz są już jedną nogą w ćwierćfinale. Blisko awansu do kolejnej rundy są także piłkarze PSG, którzy wygrali z Chelsea Londyn aż 5:2. Rewanżowe mecze 1/8 Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w przyszłym tygodniu.

