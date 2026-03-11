Szymon Marciniak nagle zniknął. A teraz takie wieści! Wielki powrót polskiego sędziego

W sobotę (7 marca) Szymon Marciniak poprowadził swój pierwszy mecz od 3 grudnia.

Po powrocie na polskich boiskach, teraz czeka go powrót w europejskich pucharach!

UEFA ogłosiła, jaki mecz poprowadzi Marciniak w tym tygodniu. Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Szymon Marciniak wraca po nagłym zniknięciu

3 miesiące trwała przerwa Szymona Marciniaka od sędziowania. Nie była związana tylko z przerwą zimową, choć sam zainteresowany śmiał się z wszelkich "teorii spiskowych" po powrocie do pracy. W sobotę (7 marca) arbiter ostatniego finału mistrzostw świata poprowadził mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy: Widzew Łódź - Lech Poznań (2:1). Przed pierwszym gwizdkiem został zapytany o powody absencji.

- Czytałem, że podobno dlatego, że "celebryta" i nie sędziuję jak jest za zimno (śmiech). Miałem w grudniu operację po meczu Piast Gliwice - Lech Poznań w Pucharze Polski. Zostałem w Katowicach i była operacja, musiałem troszkę obciąć kości. Może to brzmi brzydko i poważnie, ale rzeczywiście zabieg był poważny - wytłumaczył Marciniak przed kamerą Canal+ Sport.

Po udanym powrocie na ligowych boiskach 45-latka czeka teraz powrót do europejskiej rywalizacji. UEFA oficjalnie ogłosiła, że Marciniak będzie sędzią meczu Panathinaikos - Real Betis w 1/8 finału Ligi Europy! Spotkanie w fazie pucharowej drugiego co do rangi z europejskich pucharów zaplanowano w czwartek na godzinę 18:45. Piłkarzem greckiego zespołu jest m.in. Karol Świderski, więc czwartkowy mecz z polskiej perspektywy zapowiada się niezwykle ciekawie.

Dla Marciniaka będzie to pierwszy mecz w Europie od 25 listopada, gdy sędziował w starciu Napoli - Karabach Agdam (2:0) w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Jego asystentami w Grecji będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a czwartym arbitrem - Paweł Raczkowski. Za VAR odpowiadać będzie angielski duet: Jarred Gillett i Matthew Donohue.