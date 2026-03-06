Losowanie Pucharu Polski: Pary 1/2 finału. Hit w Częstochowie, Górnik w euforii?

Losowanie 1/2 finału Pucharu Polski - wyniki:

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - GKS Katowice

Mecze półfinałowe odbędą się 7-8 kwietnia. Finał na PGE Narodowym tradycyjnie 2 maja.

Sonda Kto zdobędzie Puchar Polski 2025/2026? GKS Katowice Górnik Zabrze Raków Częstochowa Zawisza Bydgoszcz

Losowanie 1/2 finału Pucharu Polski - 6.03.2026 Witamy w relacji na żywo z losowania półfinałów Pucharu Polski! To ostatnia taka ceremonia w tym sezonie, później zostaną już tylko mecze i wielki finał na PGE Narodowym. Początek losowania 1/2 finału o 12:00! W Pucharze Tysiąca Drużyn zostały już tylko 4, w tym III-ligowiec: Dziś o godzinie 12:00 losowanie par półfinałowych @PZPNPuchar 🏆



Jak myślicie, na kogo trafimy? 🤔 pic.twitter.com/Emby9hoazA — Raków Częstochowa (@Rakow1921) March 6, 2026 12:00 Zaczynamy ceremonię losowania! W studiu TVP tradycyjnie sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz ekspert stacji Jakub Wawrzyniak. Zwycięzca PP uzyska przepustkę do eliminacji Ligi Europy. GKS czeka na występ w pucharach od 2003 roku, Zawisza 2014, Górnik 2018, a Raków wciąż gra w tej edycji Ligi Konferencji! 12:04 I już pierwsza kulka w ruch! Górnik Zabrze zagra w pierwszym półfinale! Z kim? Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz! Oznacza to, że mecz odbędzie się na stadionie III-ligowca! Kto będzie gospodarzem drugiego półfinału? Raków Częstochowa zagra u siebie z GKS Katowice! Mecze półfinałowe odbędą się 8 kwietnia. I to by było na tyle! Błyskawiczne losowanie, znamy już drogę do wielkiego finału Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym. PARY PÓŁFINAŁOWE! 🏆 pic.twitter.com/FFQhmgLlnL — STS Puchar Polski (@PZPNPuchar) March 6, 2026 W studiu TVP trwa część publicystyczna, m.in. łączenie z Michałem Cywińskim z Zawiszy. To z kolei koniec naszej relacji, dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na Supersport.se.pl!

Odśwież relację

W Pucharze Tysiąca Drużyn zostały już tylko 4. GKS Katowice, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Zawisza Bydgoszcz - ktoś z tej czwórki sięgnie po Puchar Polski w sezonie 2025/2026, ale przed dzisiejszym losowaniem nie znamy drabinki do wielkiego finału, który tradycyjnie odbędzie się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Zakończone w czwartek (5 marca) ćwierćfinały dostarczyły mnóstwo emocji i podobnie powinno być w półfinałach!

Losowanie Pucharu Polski na żywo. Pary 1/2 finału PP

Jako pierwszy do 1/2 finału PP awansował GKS Katowice, który we wtorek wyeliminował po rzutach karnych Widzew Łódź. Najwięcej w ćwierćfinałach działo się w środę, gdy odbyły się dwa mecze. Najpierw III-ligowy Zawisza Bydgoszcz pokonał po rzutach karnych grającą szczebel wyżej Chojniczankę Chojnicę (1:1 po dogrywce), a następnie Górnik Zabrze wyrzucił z krajowego pucharu aktualnych mistrzów Polski - Lech Poznań (1:0)! W czwartek było równie ciekawie, bo w starciu Rakowa Częstochowa z III-ligową Avią Świdnik potrzebna była dogrywka, po której to wicemistrzowie kraju awansowali do półfinału.

W grze o trofeum zostały więc 3 drużyny z Ekstraklasy i kopciuszek z III ligi, ale to tylko papier. Warto przypomnieć, że to właśnie Zawisza wygrał pierwszą edycję Pucharu Polski z finałem na Narodowym w sezonie 2013/14! Wtedy co prawda grał w Ekstraklasie, ale po 12 latach odbudowujący się bydgoszczanie nawiązują do pamiętnego sukcesu. Nie zmienia to faktu, że z pewnością każdy z ekstraklasowiczów liczy teraz na wylosowanie Zawiszy w drodze do finału, ale uda się to tylko jednej drużynie. Której? Dowiemy się po losowaniu, które rozpocznie się o godzinie 12:00!