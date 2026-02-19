Nie żyje legendarny trener piłkarski! Urodził się we Wrocławiu

Nie żyje Sepp Piontek, legendarny niemiecki trener, który zrewolucjonizował duńską piłkę nożną.

Piontek, urodzony we Wrocławiu, poprowadził Danię do historycznych sukcesów, w tym do MŚ 1986 i półfinału Euro 1984.

Dowiedz się więcej o jego dziedzictwie i tym, jak stworzył "duński dynamit".

Sepp Piontek urodził się w 1940 roku we Wrocławiu. Jako piłkarz grał m.in. w Werderze Brema, z którym w 1965 roku wywalczył pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Niemiec. Jego karierę dość szybko przerwała kontuzja i Piontek poświęcił się pracy trenerskiej. Pracował w Werderze, Fortunie Duesseldorf, FC St. Pauli, prowadził też reprezentację Haiti.

Sepp Piontek w 1979 roku na 11 lat został selekcjonerem duńskiej drużyny narodowej. Odnosił z nią wielkie sukcesy. W 1986 roku pod jego wodzą reprezentacja Danii po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach świata - w Meksyku odpadła w 1/8 finału. Jednak już dwa lata wcześniej w mistrzostwach Europy we Francji, gdzie dotarła do półfinału i w tej fazie uległa w rzutach karnych Hiszpanii, zaskarbiła sobie sympatię kibiców dynamiczną, efektowną i pełną pasji grą, co zaowocowało określeniem jej mianem „duńskiego dynamitu”.

Później Sepp Piontek pracował w Turcji czy na Grenlandii oraz w kilku klubach duńskich i właśnie w tym kraju miał status postaci kultowej.

„Sepp na zawsze pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej wpływowych trenerów reprezentacji w historii duńskiej piłki nożnej” – napisał w czwartek w kanałach internetowych duński związek. Jak przekazano, zmarł po krótkiej chorobie.

