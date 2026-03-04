Puchar Polski: 3-ligowiec w półfinale, klęska Lecha Poznań! Ale wyniki

Od wtorku do czwartku (3-5 marca) rozgrywane są ćwierćfinały Pucharu Polski 2025/2026.

Do GKS-u Katowice w półfinale dołączyli Zawisza Bydgoszcz i Górnik Zabrze!

Środa z PP przyniosła klęskę Lecha Poznań i wielki sukces III-ligowego Zawiszy.

Puchar Polski: Sensacja! Lech za burtą, a 3-ligowiec w półfinale

Zawisza Bydgoszcz został drugim półfinalistą piłkarskiego Pucharu Polski. W meczu 1/4 finału grający w 3. lidze Bydgoszczanie pokonali u siebie w rzutach karnych drugoligową Chojniczankę Chojnice 5-4 (1:1 pd.). We wtorek GKS Katowice u siebie, także po karnych, wyeliminował Widzew Łódź. Trzecim półfinalistą został Górnik Zabrze, który na wyjeździe pokonał faworyzowanego Lecha Poznań 1:0. Mistrzowie Polski nie wykorzystali m.in. rzutu karnego w 78. minucie!

Bydgoszczanie, którzy jeszcze jako zespół z Ekstraklasy triumfowali w tych rozgrywkach w 2014 roku, są o krok od powrotu na PGE Narodowy jako III-ligowiec. W ćwierćfinale po golach Filipa Kozłowskiego i Valerijsa Sabali było 1:1, a dogrywka nie przyniosła zmian. Na początku grudnia w 1/8 finału Chojniczanka wyeliminowała u siebie po rzutach karnych ekstraklasową Koronę Kielce, jednak tym razem musiała uznać w tym elemencie wyższość przeciwnika. Gospodarze egzekwowali „jedenastki" bezbłędnie, natomiast w ekipie gości pomylił się w 3. serii Jakub Żywicki, którzy uderzył nad poprzeczką.

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski: Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice 5-4 po rzutach karnych (1:1 pd.). Awans: Zawisza. Bramki: 1:0 Filip Kozłowski (31), 1:1 Valerijs Sabala (64).

W wieczornym hicie ćwierćfinałów PP także nie zabrakło emocji. Za sprawą Lukasa Sadilka w 41. minucie to skazywany na porażkę Górnik wyszedł na prowadzenie, a goniący wynik Lech walił głową w zabrzański mur. Nie pomógł nawet rzut karny i czerwona kartka dla Maksyma Chłania - w 78. minucie Joel Pereira zmarnował "jedenastkę" na wagę remisu. W końcówce gospodarze mocno napierali na bramkę rywali, ale wynik nie uległ już zmianie. Górnik przerwał serię 4 meczów bez zwycięstwa i awansował do półfinału Pucharu Polski!

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski: Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:1 (0:1). Awans: Górnik. Bramka: 0:1 Lukas Sadilek (41).

W czwartek ostatni ćwierćfinał - III-ligowa Avia Świdnik zagra na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. Początek spotkania już o godzinie 13:30.