Wielka tragedia podczas meczu pierwszej ligi. Nie żyje jeden z kibiców

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Śląska 2:1, jednak w pewnym momencie sportowa rywalizacja zeszła na dalszy plan. Na trybunach doszło bowiem do dramatycznej sytuacji – jeden z fanów wymagał natychmiastowej interwencji służb medycznych. Jeszcze na stadionie rozpoczęto akcję ratunkową, po której mężczyzna został niezwłocznie przewieziony do szpitala.

Niestety, mimo starań lekarzy, nie udało się go uratować. O śmierci kibica klub poinformował w oficjalnym komunikacie opublikowanym 1 marca, dzień po zdarzeniu.

ZOBACZ TEŻ: Ile potrwa przerwa Roberta Lewandowskiego? Niebezpieczny uraz, oto prognozy

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci jednego z kibiców Śląska Wrocław, który wczoraj wspierał drużynę z trybun. Pomimo udzielonej pomocy na miejscu oraz w szpitalu, jego życia nie udało się uratować.Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego i składamy wyrazy współczucia wszystkim…— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 1, 2026

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci jednego z kibiców Śląska Wrocław, który wczoraj dopingował naszą drużynę z trybun. Pomimo udzielonej pomocy na stadionie oraz późniejszej opieki w szpitalu, jego życia nie udało się ocalić” – przekazano w komunikacie.

„Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego i składamy szczere wyrazy współczucia jego bliskim. Niech spoczywa w pokoju” – dodano.

Po zwycięstwie nad Chrobrym Głogów Śląsk zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli 1. Ligi. Wrocławianie mają na koncie 37 punktów i tracą zaledwie dwa do drugiej pozycji. W kolejnej serii spotkań zespół z Dolnego Śląska czeka prestiżowe starcie z liderem rozgrywek, Wisłą Kraków.