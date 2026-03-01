Wielka tragedia podczas meczu pierwszej ligi. Nie żyje jeden z kibiców

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-01 22:00

Tragiczne informacje napłynęły z Wrocławia. Śląsk za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował o śmierci jednego z kibiców, który podczas sobotniego meczu z Chrobrym Głogów potrzebował pilnej pomocy medycznej.

Śląsk Wrocław vs. Piast Gliwice

i

Autor: Maciej Kulczyński/ PAP

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Śląska 2:1, jednak w pewnym momencie sportowa rywalizacja zeszła na dalszy plan. Na trybunach doszło bowiem do dramatycznej sytuacji – jeden z fanów wymagał natychmiastowej interwencji służb medycznych. Jeszcze na stadionie rozpoczęto akcję ratunkową, po której mężczyzna został niezwłocznie przewieziony do szpitala.

Niestety, mimo starań lekarzy, nie udało się go uratować. O śmierci kibica klub poinformował w oficjalnym komunikacie opublikowanym 1 marca, dzień po zdarzeniu.

ZOBACZ TEŻ: Ile potrwa przerwa Roberta Lewandowskiego? Niebezpieczny uraz, oto prognozy

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci jednego z kibiców Śląska Wrocław, który wczoraj dopingował naszą drużynę z trybun. Pomimo udzielonej pomocy na stadionie oraz późniejszej opieki w szpitalu, jego życia nie udało się ocalić” – przekazano w komunikacie.

„Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego i składamy szczere wyrazy współczucia jego bliskim. Niech spoczywa w pokoju” – dodano.

Po zwycięstwie nad Chrobrym Głogów Śląsk zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli 1. Ligi. Wrocławianie mają na koncie 37 punktów i tracą zaledwie dwa do drugiej pozycji. W kolejnej serii spotkań zespół z Dolnego Śląska czeka prestiżowe starcie z liderem rozgrywek, Wisłą Kraków.

ŚLĄSK WROCŁAW
CHROBRY GŁOGÓW