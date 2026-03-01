Ile potrwa przerwa Roberta Lewandowskiego? Niebezpieczny uraz, oto prognozy

W godzinach popołudniowych klub z Camp Nou poinformował, że kapitan reprezentacji Polski doznał złamania kości po wewnętrznej stronie lewego oczodołu. Uraz wykluczył go już z najbliższego spotkania z Atlético Madryt w półfinale Pucharu Króla. To oficjalnie potwierdziła "Blaugrana", mimo że kibice już zaczęli zakładać Lewandowskiemu maskę na twarz (jak miało to miejsce w 2015 roku, gdy Lewandowski w barwach Bayernu grał świeżo po złamaniu nosa). Pojawia się jednak pytanie, jak długo w takim razie potrwa jego rehabilitacja?

Czas powrotu do gry po takim urazie zależy przede wszystkim od stopnia złamania. Zasięgamy języka u ekspertów, od razu otrzymujemy prosty komunikat: kluczowe jest zawsze to, czy doszło do przemieszczenia kości oraz czy konieczna będzie interwencja chirurgiczna.

W najbardziej optymistycznym scenariuszu, gdy złamanie jest niewielkie i nie wymaga operacji, przerwa w grze może potrwać około kilka/kilkanaście dni. Wtedy Lewandowski mógłby wrócić do gry, np. w masce. We wspomnianej ochronie na twarz grał... chociażby z Barceloną w Lidze Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdor FCB najpierw zaliczy kilka dni odpoczynku i obserwacji, a następnie stopniowo zacznie wracać do treningów.

Według serwisu Meczyki – Lewandowski będzie mógł zagrać już 7 marca z Athletikiem w najbliższej kolejce LaLiga. Bez maski się jednak nie obędzie...

Znacznie dłużej trwa powrót do pełni zdrowia, jeśli złamanie jest poważniejsze i wymaga zabiegu chirurgicznego. W takiej sytuacji przerwa może wynieść od czterech do nawet sześciu tygodni.

Już teraz wiadomo, że Lewandowski nie zagra w półfinale Pucharu Króla z Atlético Madryt, który odbędzie się 3 marca. Barcelona w tej konfrontacji jest na straconej pozycji, bowiem pierwszy mecz przegrała aż 0:4. Polscy kibice z niepokojem patrzyli w kalendarz: 26 marca reprezentacja zmierzy się z Albanią w kluczowym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata.

