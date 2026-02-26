Tam reprezentacja Polski zamieszka podczas mundialu. Warunki, zdjęcia, najważniejsze informacje

Baza reprezentacji Polski na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie

Decyzja o wyborze tego miasta ma związek z potencjalnym terminarzem fazy grupowej. Według wstępnych założeń Polacy rozpoczęliby rywalizację meczem z Tunezją w Monterrey. Drugie spotkanie mieliby rozegrać w Houston przeciwko Holandii, natomiast trzecim możliwym przeciwnikiem jest Japonia, a to starcie odbyłoby się właśnie w Dallas.

Według informacji portalu meczyki.pl – PZPN wybrał nowoczesny ośrodek Westin Dallas Stonebriar Golf Resort & Spa położony w pobliżu Toyota Stadium w Teksasie.

Co oferuje hotel w Dallas?

Obiekt oferuje 302 pokoje oraz bogate zaplecze rekreacyjne – w tym basen, odkryte spa, sauny, siłownię, restaurację, kawiarnię i bar. Hotel znajduje się około 12 minut jazdy samochodem od stadionu FC Dallas.

Kompleks treningowy w Dallas dysponuje łącznie 17 boiskami, które na czas mistrzostw zostaną pokryte trawą bermudzką typu Latitude. Głównym obiektem jest Toyota Stadium – arena mogąca pomieścić 19 096 widzów, na której od 2005 roku występuje FC Dallas.

Stadion posiada zaplecze szatniowe dla maksymalnie 120 osób oraz centrum medialne zlokalizowane w specjalnej strefie Media Centre. Na co dzień odbywają się tam mecze MLS oraz futbolu amerykańskiego.

Czy polscy piłkarze w ogóle zawitają do Dallas? Najpierw trzeba przejść baraże. Półfinał z Albanią już 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie, finał trzy dni później. W nim Polacy, ewentualnie, zmierzą się na wyjeździe z lepszym meczu Ukraina – Szwecja.