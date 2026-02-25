- Mikael Ishak, kapitan Lecha Poznań, ma szansę przejść do historii europejskich pucharów.
- Szwedzki napastnik, z 28 golami, zbliża się do rekordu Włodzimierza Lubańskiego (30 goli).
- Czy Ishakowi uda się pobić rekord w meczu Ligi Konferencji z KuPS Kuopio?
- Sprawdź, czy Lech zapewni sobie awans i czy Ishak zostanie najlepszym strzelcem!
W tym sezonie imponuje strzelecki dorobek Szweda w europejskich zmaganiach. Strzelił sześć goli w eliminacjach Ligi Mistrzów i pięć w fazie ligowej Ligi Konferencji. W tych ostatnich rozgrywkach dwie bramki zdobył w rywalizacji z Sigmą Ołomuniec, a po jednym trafieniu zanotował z Rapidem Wiedeń, Mainz i Lincoln Red Imps. Miał więc znaczący wkład w wywalczenie przepustki do fazy pucharowej.
Włodzimierz Lubański najlepszym strzelcem polskich klubów w Europie
Nie udało mu się za to pokonać bramkarza KuPS Kuopio, ale może łatwiej będzie mu to zrobić w Poznaniu. Ishak może przejść do historii i stać się najlepszym strzelcem polskich klubów w europejskich pucharach. W tym momencie Szwed z 28 golami zajmuje drugie miejsce w tym zestawieniu. Liderem klasyfikacji jest Włodzimierz Lubański, który w barwach Górnika uzyskał 30 trafień.
Czy kapitan Lecha w starciu z mistrzem Finlandii zbliży się do rekordu legendarnego polskiego napastnika i zepchnie go z pierwszego miejsca? Podium uzupełnia Maciej Żurawski, który w barwach Lecha i Wisły Kraków w dorobku ma 25 goli.
Piłkarze Lecha wypracowali sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Trener Niels Frederiksen żałował tylko, że jego podopieczni nie strzelili więcej goli grając w przewadze. W pierwszej połowie zawodnik KuPS został ukarany czerwoną kartką za faul na Antonim Kozubale.
- Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte w kontekście awansu do kolejnej rundy - powiedział Frederiksen po wygranej w Finlandii, cytowany przez klubowe media. - Jesteśmy w dobrej pozycji wyjściowej, jeśli chodzi o tę rywalizację. Cieszy nas dwubramkowa wygrana na wyjeździe - podkreślił duński szkoleniowiec.
