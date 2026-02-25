Real Madryt podejmuje Benficę Lizbona w fazie play-off Ligi Mistrzów.

Królewscy pierwszy mecz wygrali 1:0, ale kontuzjowany jest Kylian Mbappe.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real - Benfica i emocjonuj się tym spotkaniem!

Real Madryt - Benfica Lizbona: SKŁADY. Mbappe kontuzjowany!

Mecz Real Madryt - Benfica na Santiago Bernabeu zacznie się o godzinie 21. Znamy już składy. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami "Królewscy" muszą radzić sobie bez Kyliana Mbappe. Francuz jest kontuzjowany. Pod jego nieobecność odpowiedzialność za strzelanie goli spadła na barki Viníciusa Júniora oraz Gonzalo, który wskoczył do pierwszego składu gospodarzy. Poniżej składy:

Real Madryt: Courtois - Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler - Vinicius, Gonzalo.

Benfica Lizbona: Trubin - Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl - Barreiro, Ríos - Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup - Pawlidis

Real Madryt - Benfica: Królewscy bronią zaliczki z Lizbony

Rewanżowy mecz Real Madryt - Benfica Lizbona w play-off Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. "Królewscy" teoretycznie są w komfortowej sytuacji, bo ze stolicy Portugalii wrócili z bardzo korzystnym wynikiem - 1:0 po pięknym golu Viniciusa Jr. Mecz sprzed tygodnia toczył się w bardzo nerwowej atmosferze, a skarżący się na stronnicze - jego zdaniem - sędziowanie trener Benfiki Jose Mourinho wyleciał na trybuny z czerwoną kartką.

Real Madryt w weekend w fatalnym stylu przegrał w hiszpańskiej LaLiga 1:2 z Osasuną. Dlatego przed rewanżowym meczem z Benficą fani "Królewskich" mają powody do obaw. - Chcę zobaczyć Real Madryt bardzo podobny do tego, który zobaczyliśmy w Lizbonie. Tego właśnie chcę, tego oczekuję i nad tym pracujemy. To będzie bardzo wyjątkowy mecz – wielki wieczór Ligi Mistrzów na Bernabéu. Myślimy o wygraniu meczu i awansie - powiedział Alvaro Arbeloa, trener gospodarzy.

Real Madryt - Benfica Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Rewanżowy mecz Real Madryt - Benfica Lizbona w play-off Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 25 lutego 2026. Początek meczu Real Madryt - Benfica o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Real Madryt - Benfica na antenie Canal+ Extra 4 oraz online na Canal+ ONLINE.

