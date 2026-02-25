Jaki dzisiaj mecz Ligi Mistrzów w TVP? W środę 25 lutego 2026 wielki hit!

2026-02-25 19:42

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów zapowiadają się bardzo ciekawie. Do tego 25 lutego 2026 roku fani piłki nożnej w Polsce będę mieli powód do radości, bo Telewizja Polska pokaże jeden z hitów rewanżowej rundy play-off Ligi Mistrzów! Sprawdź, jaki dzisiaj mecz w TVP.

Jaki mecz dzisiaj Ligi Mistrzów w TVP, w środę 25.02.2026?

Autor: Khalil Hamra/ Associated Press
  • Telewizja Polska pokaże dzisiaj rewanżowe spotkanie fazy play-off Ligi Mistrzów.
  • O 20:55 na TVP 1 i TVP Sport będzie można obejrzeć mecz Juventus Turyn – Galatasaray Stambuł.
  • Juventus musi odrobić trzybramkową stratę z pierwszego meczu, aby awansować do kolejnej rundy.
  • Czy "Stara Dama" dokona niemożliwego, czy Galatasaray przypieczętuje awans? Przekonaj się oglądając dzisiejszy mecz!

Na antenach TVP 1 i TVP Sport od godziny 21 zobaczymy starcie Juventus Turyn – Galatasaray Stambuł (pierwszy mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Turków). To może być prawdziwy piłkarski thriller! Juventus musi odrobić aż trzybramkową stratę, by myśleć o awansie. „Stara Dama” przed własną publicznością na Allianz Stadium w Turynie z pewnością rzuci do ataku wszystkie siły – Vlahović, Yildiz i spółka będą musieli stworzyć prawdziwe oblężenie bramki Muslery.

Z drugiej strony, ekipa Galatasaray przyleciała ze Stambułu z solidną zaliczką i pewnością siebie po kapitalnym pierwszym spotkaniu. Okan Buruk postawi pewnie na pressing, szybkie kontry i szczelną defensywę. Mecz zapowiada się na otwarte widowisko – Juventus nie ma nic do stracenia, a Turcy mogą grać z kontry i zabijać czas. Emocje gwarantowane!

Juventus - Galatasaray NA ŻYWO w TVP 1 i TVP Sport

Studio przedmeczowe w TVP Sport rusza już o 19:45, a komentować będą najpewniej Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski – duet, który zawsze gwarantuje fachową i emocjonalną relację.

O godzinie 21 zaczną się również dwa inne mecze play-off - PSG – AS Monaco i Real Madryt – Benfica. Te spotkania pokaże wyłącznie Canal+ na swoich kanałach Premium.

LIGA MISTRZÓW