Liga Mistrzów: Polak pobił rekord! Ale zadowolony być nie może

Po środowych meczach w grze o Ligę Mistrzów 2025/2026 zostanie 16 drużyn.

We wtorek z LM pożegnał się Karabach Agdam, przegrywając z Newcastle United aż 9:3 w dwumeczu.

Bramkarzem azerskiego klubu jest Mateusz Kochalski, a gole wpuszczone z Newcastle uczyniły go niechlubnym rekordzistą.

Karabach Agdam to jedno z największych objawień obecnej edycji Ligi Mistrzów. Skazywani na pożarcie mistrzowie Azerbejdżanu zajęli 22. miejsce w fazie ligowej LM, dzięki czemu awansowali do fazy play-off. Podstawowym bramkarzem Karabachu jest Mateusz Kochalski, który zagrał we wszystkich meczach w tych rozgrywkach. Na drodze do 1/8 finału Azerowie musieli jednak zmierzyć się z Newcastle United, a zespół z Anglii dał im bolesną lekcję futbolu. Szczególnie źle ten bój będzie wspominał Polak, który po 9 wpuszczonych golach zapisał się na niechlubnych kartach historii LM.

Polak pobił niechlubny rekord LM

Już po pierwszym meczu kwestia awansu była właściwie przesądzona. Newcastle wygrało na wyjeździe w Azerbejdżanie 6:1, a swoją wyższość potwierdziło w rewanżu wygranym 3:2. Dwa pierwsze gole padły zresztą na samym początku - w 4. i 6. minucie. I właśnie one uczyniły Kochalskiego "rekordzistą" LM.

O co właściwie chodzi? Polak stał się bramkarzem, który wpuścił w jednej edycji LM najwięcej goli - 30 w 10 meczach. Wcześniej liderem był słynny Niemiec Hans-Joerg Butt, który w sezonie 2001/2002 dał się pokonać 28 razy:

30 – Mateusz Kochalski (Karabach Agdam, sezon 2025/2026)

28 – Hans-Joerg Butt (Bayer Leverkusen, sezon 2001/2002)

27 – Dominik Takac (Slovan Bratysława, sezon 2024/2025)

25 – Timon Wellenreuther (Feyenoord Rotterdam, sezon 2024/2025)

Oczywiście, jest to bardziej statystyczna ciekawostka, o czym najlepiej świadczy fakt, że Butt we wspomnianym sezonie dotarł z Bayerem Leverkusen aż do finału Ligi Mistrzów... W czołówce tej klasyfikacji są głównie bramkarze z dwóch ostatnich sezonów, po reformie LM, w wyniku której zamiast 6 meczów grupowych rozgrywa się 8 spotkań w fazie ligowej, a 24 najlepsze zespoły przechodzą do fazy pucharowej.

