Nicola Zalewski awansował! Wszyscy ich skreślili, a oni odrodzili się jak feniks z popiołów

Atalanta Bergamo odrobiła dwubramkową stratę z pierwszego meczu i awansowała do 1/8 Ligi Mistrzów, pokonując Borussię Dortmund.

Nicola Zalewski zagrał w wyjściowym składzie Atalanty na pozycji "10" i sprawiał trudności graczom Borussii.

W doliczonym czasie gry Atalanta zdobyła decydującą bramkę z rzutu karnego podyktowanym po faulu Bensebainiego, który otrzymał czerwoną kartkę.

Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Atalanty, co dało im awans do kolejnej rundy rozgrywek.

Rewanż 1/16 Ligi Mistrzów Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund niby zapowiadał się ciekawie (w końcu zawsze tak jest, gdy gra włoska ekipa z niemiecką), ale z drugiej strony wydawał się formalnością. W pierwszym meczu bowiem gracze Borussii bez większych problemów pokonali rywali i nic nie wskazywało na to, ze Atalanta będzie w stanie nawiązać z nimi poważną walkę o awans. A jednak - znów okazało się, że w futbolu wszystko jest możliwe. W ekipie z Bergamo po raz kolejny w wyjściowej jedenastce wybiegł Nicola Zalewski. Polak zagrał na pozycji "10" i sprawiał przeciwnikom dużo trudności. Już w piątej minucie znakomicie podał do Bernasconiego. Ten dograł w pole karne, gdzie czyhał już Scamacci, który wpakował piłkę do siatki. Jeszcze przed przerwą po błędzie bramkarza Borussii Gregora Kobela gola na 2:0 strzelił Zappacosta. Straty zostały wyrównane...

Atalanta Bergamo w 1/8 Ligi Mistrzów

W drugiej połowie Nicola Zalewski ciągle był aktywny, a jego ruchliwość i dobre podania sprawiały duże problemy graczom BVB. W 57. minucie było już 3:0 (gola głową zdobył Pasalić po wrzutce De Roona). Na tym jednak emocje się nie zakończyły. Tym razem to Borussia odrobiła straty - bramkę po rzucie rożnym strzelił Adeyemi. W 84. minucie Nicola Zalewski opuścił boisko. Gdy wszyscy szykowali się do dogrywki, w doliczonym czasie gry Bensebaini trafił korkami w głowę Krstovicia. Po analizie VAR sędzia wskazał na "wapno". Do tego obrońca BVB dostał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Karnego na bramkę zamienił Samardzić i Atalanta Bergamo - mimo że wszyscy ją skreślali - zameldowała się w 1/8 Ligi Mistrzów.

