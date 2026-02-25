Liga Mistrzów. Oto komplet drużyn, które awansowały do 1/18 finału. Faworyci za burtą!

Liga Mistrzów. Faworyzowany Inter za burtą

Po fazie ligowej Ligi Mistrzów do 1/8 awansowały: Arsenal Londyn, Bayern Monachium, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea Londyn, Sporting Lizbona i Manchester City. Łatwo policzyć, że wśród najlepszej ósemki znalazło się aż pięć drużyn z angielskiej Premier League, w tym trzy z Londynu (Arsenal, Tottenham i Chelsea). We wtorek, 24 lutego, do grona drużyn, które zapewniły sobie awans do 1/8 finału Champions League dołączył kolejny klub z Anglii - Newcastle United, który w dwumeczu rozbił azerski Karabach Agdam (6:1 i 3:2). Oprócz "Srok" we wtorek z baraży weszły do dalszej fazy Ligi Mistrzów norweski Bodo/Glimt, który sensacyjnie pokonał faworyzowany Inter Mediolan (3:1 i 2:1), Bayer Leverkusen, który odprawił Olympiakos Pireus (2:0 i 0:0), a także Atletico Madryt, które okazało się lepsze niż Club Brugge (3:3 i 4:1).

Liga Mistrzów. Środa, 25 lutego. Kto awansował do 1/8 finału?

W środę, 25 lutego, odbyły się kolejne rewanże do pierwszych meczów 1/16 finału Ligi Mistrzów. O cztery miejsca w 1/8 finału walczyło osiem zespołów. Najpierw po dramatycznym boju Atalanta Bergamo pokonała Borussię Dortmund 4:1, co przy porażce w pierwszym meczu 0:2, dało awans klubowi z Włoch, w którym występuje Nicola Zalewski. O 21.00 rozpoczęły się trzy kolejne mecze: Juventus Turyn - Galatasaray Stambuł, PSG - AS Monaco i Real Madryt - Benfica Lizbona. Ostatecznie do następnej fazy Champions League awansowały: PSG, które zremisowało z Monaco 2:2 (w pierwszym meczu wygrało 3:2), Real, który dwa razy pokonał Benficę (1:0 i 2:1), i Galatasaray. Gracze ze Stambułu co prawda przegrali w Turynie 2:3 (po dogrywce), ale pierwszy zwyciężyli 5:2.

Komplet zespołów, które zagrają w 1/8 Ligi Mistrzów 2025/26: Arsenal Londyn (Anglia), Bayern Monachium (Niemcy), FC Liverpool (Anglia), Tottenham Hotspur (Anglia), FC Barcelona (Hiszpania), Chelsea Londyn (Anglia), Sporting Lizbona (Portugalia), Manchester City (Anglia), Newcastle United (Anglia), Bodo/Glimt (Norwegia), Bayer Leverkusen (Niemcy), Atletico Madryt (Hiszpania), Atalanta Bergamo (Włochy), PSG (Francja), Real Madryt (Hiszpania), Galatasaray Stambuł (Turcja)

