Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji. Szczere słowa o sparingu z Polską! "Sami widzicie"

- Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji i meczu z Polską
- W wywiadzie udzielonym portalowi Metaratings.ru, przyznał, że nie jest to możliwe
- Wskazał też, co byłoby lepsze dla reprezentacji Rosji
Maciej Rybus udzielił wywiadu rosyjskim mediom. Znowu!
Maciej Rybus, który przez lata kontynuował swoją karierę w Rosji mimo trwającej wojny i wykluczenia tamtejszego futbolu z rozgrywek międzynarodowych, zabrał głos w sprawie potencjalnego meczu z Polską. W rozmowie z portalem Metaratings.ru obrońca nie ukrywał, że w obecnych realiach taki scenariusz jest niemożliwy, a dobór rywali dla Rosjan pozostawia wiele do życzenia.
Temat ewentualnych kontaktów sportowych między Polską a Rosją jest w naszym kraju zamknięty, ale rosyjscy dziennikarze wciąż pytają o to polskiego zawodnika. Rybus, zapytany o szanse na sparing między tymi nacjami, odpowiedział krótko i konkretnie.
Szokujące zachowanie byłej żony Maciej Rybusa. Za to w Polsce grozi surowa kara. 12 punktów karnych
Maciej Rybus o sparingu Polska – Rosja. Szczere słowa byłego reprezentanta kraju
Piłkarz, który przez swoją decyzję o pozostaniu w Rosji zamknął sobie drogę do polskiej kadry, nie ma złudzeń co do obecnej sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na sport. – Nie ma możliwości, żeby Rosja zagrała z Polską w najbliższym czasie – uciął spekulacje Rybus w wywiadzie dla Metaratings.ru.
Rybus zwrócił uwagę na to, z kim obecnie zmuszona jest rywalizować reprezentacja Rosji, która została zawieszona przez FIFA i UEFA. – Sami widzicie, z kim grają Rosjanie – stwierdził wymownie. Obecnie sparingpartnerami Rosji są drużyny z odległych zakątków świata, co zdaniem Rybusa nie wpływa dobrze na rozwój tamtejszej kadry. Choć piłkarz starał się zachować dyplomację, jego ocena była jednoznaczna.
– Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi reprezentacjami. Ale lepiej by było, jakby Rosja zagrała z uczestnikami mistrzostw świata, a nie z Mali czy Gwatemalą – podsumował gorzko Maciej Rybus.