Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji. Szczere słowa o sparingu z Polską! "Sami widzicie"

Mateusz Sobiecki
2026-02-18 12:56

Maciej Rybus nie pozostawia wątpliwości w sprawie ewentualnego starcia Polski z Rosją. Były reprezentant naszego kraju, który przez lata występował w lidze rosyjskiej, trzeźwo ocenia sytuację polityczną i sportową. – Nie ma możliwości, żeby taki mecz się odbył – mówi wprost, wskazując na obecny poziom rywali "Sbornej", takich jak Mali czy Gwatemala.

  • Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji i meczu z Polską
  • W wywiadzie udzielonym portalowi Metaratings.ru, przyznał, że nie jest to możliwe
  • Wskazał też, co byłoby lepsze dla reprezentacji Rosji

Maciej Rybus udzielił wywiadu rosyjskim mediom. Znowu!

Maciej Rybus, który przez lata kontynuował swoją karierę w Rosji mimo trwającej wojny i wykluczenia tamtejszego futbolu z rozgrywek międzynarodowych, zabrał głos w sprawie potencjalnego meczu z Polską. W rozmowie z portalem Metaratings.ru obrońca nie ukrywał, że w obecnych realiach taki scenariusz jest niemożliwy, a dobór rywali dla Rosjan pozostawia wiele do życzenia.

Temat ewentualnych kontaktów sportowych między Polską a Rosją jest w naszym kraju zamknięty, ale rosyjscy dziennikarze wciąż pytają o to polskiego zawodnika. Rybus, zapytany o szanse na sparing między tymi nacjami, odpowiedział krótko i konkretnie.

Maciej Rybus o sparingu Polska – Rosja. Szczere słowa byłego reprezentanta kraju

Piłkarz, który przez swoją decyzję o pozostaniu w Rosji zamknął sobie drogę do polskiej kadry, nie ma złudzeń co do obecnej sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na sport. – Nie ma możliwości, żeby Rosja zagrała z Polską w najbliższym czasie – uciął spekulacje Rybus w wywiadzie dla Metaratings.ru.

Rybus zwrócił uwagę na to, z kim obecnie zmuszona jest rywalizować reprezentacja Rosji, która została zawieszona przez FIFA i UEFA. – Sami widzicie, z kim grają Rosjanie – stwierdził wymownie. Obecnie sparingpartnerami Rosji są drużyny z odległych zakątków świata, co zdaniem Rybusa nie wpływa dobrze na rozwój tamtejszej kadry. Choć piłkarz starał się zachować dyplomację, jego ocena była jednoznaczna.

– Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi reprezentacjami. Ale lepiej by było, jakby Rosja zagrała z uczestnikami mistrzostw świata, a nie z Mali czy Gwatemalą – podsumował gorzko Maciej Rybus.

