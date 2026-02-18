Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji. Szczere słowa o sparingu z Polską! "Sami widzicie"

Maciej Rybus nagle zaczął mówić o reprezentacji Rosji i meczu z Polską

W wywiadzie udzielonym portalowi Metaratings.ru, przyznał, że nie jest to możliwe

Wskazał też, co byłoby lepsze dla reprezentacji Rosji

Maciej Rybus udzielił wywiadu rosyjskim mediom. Znowu!

Maciej Rybus, który przez lata kontynuował swoją karierę w Rosji mimo trwającej wojny i wykluczenia tamtejszego futbolu z rozgrywek międzynarodowych, zabrał głos w sprawie potencjalnego meczu z Polską. W rozmowie z portalem Metaratings.ru obrońca nie ukrywał, że w obecnych realiach taki scenariusz jest niemożliwy, a dobór rywali dla Rosjan pozostawia wiele do życzenia.

Temat ewentualnych kontaktów sportowych między Polską a Rosją jest w naszym kraju zamknięty, ale rosyjscy dziennikarze wciąż pytają o to polskiego zawodnika. Rybus, zapytany o szanse na sparing między tymi nacjami, odpowiedział krótko i konkretnie.

Maciej Rybus o sparingu Polska – Rosja. Szczere słowa byłego reprezentanta kraju

Piłkarz, który przez swoją decyzję o pozostaniu w Rosji zamknął sobie drogę do polskiej kadry, nie ma złudzeń co do obecnej sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na sport. – Nie ma możliwości, żeby Rosja zagrała z Polską w najbliższym czasie – uciął spekulacje Rybus w wywiadzie dla Metaratings.ru.

Rybus zwrócił uwagę na to, z kim obecnie zmuszona jest rywalizować reprezentacja Rosji, która została zawieszona przez FIFA i UEFA. – Sami widzicie, z kim grają Rosjanie – stwierdził wymownie. Obecnie sparingpartnerami Rosji są drużyny z odległych zakątków świata, co zdaniem Rybusa nie wpływa dobrze na rozwój tamtejszej kadry. Choć piłkarz starał się zachować dyplomację, jego ocena była jednoznaczna.

– Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi reprezentacjami. Ale lepiej by było, jakby Rosja zagrała z uczestnikami mistrzostw świata, a nie z Mali czy Gwatemalą – podsumował gorzko Maciej Rybus.