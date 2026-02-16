Jan Bednarek, reprezentant Polski, udowadnia swoją wartość w Porto, będąc kluczowym graczem defensywy.

W ostatnim meczu z Nacional Funchal, Bednarek strzelił swoją pierwszą ligową bramkę, zapewniając Porto zwycięstwo 1:0.

Jego gol przełamał długoletnią passę Polaków bez bramki w lidze portugalskiej.

Jan Bednarek cieszy się w Portugalii uznaniem. Zachwyty na jego osobą znajdują pokrycie na boisku. Polak jest ostoją defensywy FC Porto. Wcześniej trafił w meczu pucharowym z Benfiką, a teraz zaliczył premierową bramkę w lidze portugalskiej.

Jan Bednarek: Pomogłem drużynie i zachowaliśmy czyste konto

Po godzinie gry Smoki miały rzut rożny. Wywalczył go Oskar Pietuszewski, który po raz pierwszy zagrał w wyjściowym składzie. Po dośrodkowaniu Bednarek głową pokonał bramkarza. Po tym golu wykonał gest solidarności z napastnikiem Samu, który jest kontuzjowany. Polak pokazał jego koszulkę.

- Jestem szczęśliwy, że strzeliłem gola, pomogłem drużynie i zachowaliśmy czyste konto. Ale to jeden z tych momentów, kiedy trzeba wygrać mecz, a potem o nim zapomnieć - powiedział Bednarek, cytowany przez portal O Jogo.

Czekaliśmy na gola w Portugalii ponad szesnaście lat

Kadrowicz przełamał klątwę Polaków w lidze portugalskiej. Poprzednią bramkę w tych rozgrywkach zdobył Przemysław Kaźmierczak w 2010 roku, gdy występował w Vitorii Setubal.

Porto jest liderem ligi, ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona i siedem nad Benfiką Lizbona. Trener Francesco Farioli ma powody do zmartwienia, bo Jakub Kiwior nie może grać z powodu urazu.

💥⚽ 𝐁𝐄𝐃𝐍𝐀𝐑𝐄𝐊 𝐙 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌 𝐃𝐋𝐀 𝐅𝐂 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎! ⚽💥TAAAK! 🥰 WRESZCIE! 🔥 Pierwsza polska bramka w Liga Portugal od maja 2010 roku! 🤯 Kapitalna główka! 🎯 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/i9W0POzuR8— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 15, 2026

