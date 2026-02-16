Jan Bednarek bohaterem Porto. Ten gol przejdzie do historii Polaków w Portugalii

Jego transfer do Porto to był strzał w dziesiątkę. W każdym spotkaniu Jan Bednarek (30 l.) potwierdza, że to był świetny ruch dla obu stron. Teraz reprezentant Polski znów pokazał, ile znaczy dla ekipy Smoków. To właśnie on przesądził o wyjazdowym zwycięstwie 1:0 nad Nacional Funchal.

Jan Bednarek cieszy się w Portugalii uznaniem. Zachwyty na jego osobą znajdują pokrycie na boisku. Polak jest ostoją defensywy FC Porto. Wcześniej trafił w meczu pucharowym z Benfiką, a teraz zaliczył premierową bramkę w lidze portugalskiej.

Jan Bednarek: Pomogłem drużynie i zachowaliśmy czyste konto

Po godzinie gry Smoki miały rzut rożny. Wywalczył go Oskar Pietuszewski, który po raz pierwszy zagrał w wyjściowym składzie. Po dośrodkowaniu Bednarek głową pokonał bramkarza. Po tym golu wykonał gest solidarności z napastnikiem Samu, który jest kontuzjowany. Polak pokazał jego koszulkę.

- Jestem szczęśliwy, że strzeliłem gola, pomogłem drużynie i zachowaliśmy czyste konto. Ale to jeden z tych momentów, kiedy trzeba wygrać mecz, a potem o nim zapomnieć - powiedział Bednarek, cytowany przez portal O Jogo.

Czekaliśmy na gola w Portugalii ponad szesnaście lat

Kadrowicz przełamał klątwę Polaków w lidze portugalskiej. Poprzednią bramkę w tych rozgrywkach zdobył Przemysław Kaźmierczak w 2010 roku, gdy występował w Vitorii Setubal. 

Porto jest liderem ligi, ma cztery punkty przewagi nad Sportingiem Lizbona i siedem nad Benfiką Lizbona. Trener Francesco Farioli ma powody do zmartwienia, bo Jakub Kiwior nie może grać z powodu urazu.

