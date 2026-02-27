Polski skrzydłowy Oskar Pietuszewski strzelił swojego premierowego gola dla FC Porto w 13 sekundzie meczu.

Pietuszewski jest w świetnej formie po przejściu do Porto.

Gol Polaka wywołał kontrowersje, wymagał analizy VAR i zakończył się bolesnym zderzeniem ze słupkiem.

Sprawdź, jak potoczył się mecz Porto z Aroucą i czy Pietuszewski odniósł kontuzję.

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐄𝐉 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐂𝐈𝐄 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔⚽🤯Ogromne poświęcenie Polaka i ostatecznie uznana bramka, wow! ✅💥 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/Hehkj1AktE— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 27, 2026

Oskar Pietuszewski nie zwalnia tempa! Polski skrzydłowy przebojem wdarł się do składu FC Porto, które podejmuje u siebie zespół Arouca. Już w pierwszej akcji Polak strzelił gola! To jego premierowe trafienie w barwach lidera ligi portugalskiej. Warto zobaczyć, jak do tego doszło.

Oskar Pietuszewski z debiutancką bramką dla Porto

W debiucie wywalczył rzut karny. W poprzedniej kolejce wybiegł w pierwszym składzie i zaliczył pierwszą asystę w meczu z Rio Ave. Teraz Oskar Pietuszewski poszedł za ciosem. Już pierwsza akcja przyniosła gola dla Porto. Była dokładnie 13 sekunda. Victor Froholdt zagrał z prawej strony, a zamykający akcję polski pomocnik skierował piłkę do siatki. W tej sytuacji wpadł na słupek i długo nie podnosił się z murawy. Sędzia w pierwszej chwili sygnalizował pozycję spaloną. Jednak po analizie VAR uznał to trafienie.

Gol, który rodził się w bólach

"Oskar zaliczył kolizję i być może będzie potrzebna pomoc. Chyba uderzył żebrami o słupek bramki. (...) Oskar Pietuszewski ma tego swojego premierowego gola. Ale to się wszystko zaczęło. Niesamowite sceny. Ten gol rodził się w bólach. Wydawało się, że był na spalonym, że skończy się źle, że skończy się urazem" - opisywali sytuację komentatorzy Eleven Sports.

Bednarek i Kiwior w pierwszym składzie Porto

"Może zadedykować bramkę tym wszystkim, którzy pomogli mu w drodze do tego wielkiego klubu. Dla matki Iwony, która pomogła mu w aklimatyzacji i wszystkich trenerów, którzy go prowadzili" - dodali komentatorzy Eleven Sports.

W wyjściowym składzie Porto pojawili się także polscy obrońcy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior, który ostatnio pauzował z powodów zdrowotnych. Do przerwy Porto prowadziło 1:0, a ostatecznie wygrało 3:1.

