Kapitan Lecha Poznań, Mikael Ishak, walczy o mistrzostwo i koronę króla strzelców.

W rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca Ishak mierzy się z Jonatanem Brunesem z Rakowa

Brune stał się kluczowym graczem Rakowa, co przełożyło się na sukcesy klubu w europejskich pucharach.

Właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, ceni swojego napastnika.

Ishak rozgrywa szósty sezon w poznańskim klubie. Wydaje się, że kapitan Lecha jest wyjątkowo zmotywowany. Kolejorz pozostaje wciąż w walce o trzy trofea. W każdym razie kapitan chiałby po raz drugi z rzędu, a trzeci w sumie, sięgnąć po mistrzostwo. Chętnie dorzuciłby do tego wygraną w klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy. Przed pięcioma laty był tylko królem strzelców... Ligi Europy.

- Ishak to typowy egzekutor - wiele razy powtarzał Piotr Reiss. - Może nie jest finezyjny, ale jego rozlicza się z goli. A to wychodzi mu znakomicie. Taki snajper był potrzebny. Cenię go za to, że jest tak skuteczny. Lech trafił w dziesiątkę sprowadzając go przed laty - podkreślał legendarny napastnik Kolejorza, w którego barwach sięgał po snajperskie berło.

Brunes ma smaka, żeby prześcignąć Ishaka

Jednak plany Ishaka będzie chciał pokrzyżować gwiazdor Rakowa. Można powiedzieć, że Brunes ma smaka, żeby prześcignąć Ishaka w tym zestawieniu. Szwed ma 11 goli i ma nad Norwegiem przewagę jednej bramki. W rundzie jesiennej as częstochowskiego zespołu wskoczył na wysokie obroty. O jego skuteczności przekonali się rywale szczególnie w listopadzie i grudniu, gdy seryjnie pokonywał bramkarzy. Trafiał w siedmiu meczach z rzędu w Ekstraklasie i Lidze Konferencji.

Jonatan Braut Brunes podbija swoją wartość

Jego skuteczność przełożyła się na historyczny wynik w europejskich pucharach. Ekipa spod Jasnej Górny zakończyła fazę ligową na drugim miejscu i w ten sposób wywalczyła sobie od razu przepustkę do 1/8 finału tych rozgrywek. Norweski napastnik występami w Europie pracuje na transfer i podbija swoją wartość, z czego cieszy się właściel klubu.

- To jest absolutnie cudowny chłopak i zawodnik - powiedział Michał Świerczewski pod koniec ubiegłego roku. - Dla nas jest wart minimum 15 mln euro. To jest zawodnik bardzo jakościowy, ale pewnie też rozważymy kwotę poniżej 15 mln euro, aby Jonatan mógł iść do kolejnego klubu i aby jego kariera mogła się rozwijać - zaznaczył wtedy szef Rakowa.

