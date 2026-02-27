Duet Pululu-Imaz z Jagiellonii, z imponującymi statystykami, staje przed kluczowym testem w meczu z Legią.

Ich współpraca jest kluczem do sukcesu Jagiellonii, która ma szansę na mistrzostwo.

Czy Pululu przełamie się i strzeli swojego pierwszego gola Legii, a Imaz potwierdzi swoją skuteczność?

Dowiedz się, czy ten niezawodny duet poprowadzi Jagiellonię do zwycięstwa i jakie będą ich dalsze losy!

Przed dwoma laty poprowadzili Jagiellonię po historyczne mistrzostwo Polski. Następnie zajęli z nią trzecie miejsce, zgarnęli Superpuchar Polski i dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W tej edycji Pululu i Imaz nie zwalniają tempa. Tak je podkręcili, że klub z Podlasia jest na dobrej drodze, żeby wywalczyć drugi tytuł.

- Imponuje mi współpraca Pululu z Imazem - mówi Piotr Czachowski. - Ten duet jest w stanie zaskoczyć każdego rywala. Grają nieszablonowo, w ich grze jest ten błysk i dużo jakości, co ma przełożenie na drużynę - analizuje były kadrowicz.

Najlepiej klasę tego duetu obrazują dokonania z tego sezonu, licząc wszystkie rozgrywki. Dorobek Imaza to 16 goli i 10 asyst, a bilans Pululu 15 bramek i sześć asyst. Jeśli utrzymają formę i tempo, to mogą w obecnej edycji mocno wyśrubować swoje dokonania, które już w tym momencie są imponujące.

- Trzeba docenić, że ich indywidualne statystyki naprawdę robią wrażenie - przekonuje ekspert Eleven Sports. - To pokazuje, jak ogromny wpływ mają na grę zespołu. Zawsze potrafią stworzyć zagrożenie pod bramką rywali. W tym wszystkim wspiera ich kapitan Taras Romanczuk, który tak zabezpiecza tyły, że oni mogą właśnie pohasać sobie w ofensywie i tak bardzo nie angażować się w obronę. Szkoda, że nie zagra z Legią z powodu kartek - zauważa.

Prawdopodobnie to ostatni sezon, gdy grają razem. Kontrakt Pululu z Jagiellonią obowiązuje do końca rozgrywek. Nie podpisał nowej umowy i wszystko wskazuje na to, że odejdzie z białostockiej drużyny. W każdym razie jest łakomym kąskiem dla nowego pracodawcy.

Ostatnio przyznał, że otrzymuje oferty z innych klubów, ale w tej chwili nie zaprząta sobie nimi głowy. Nad przyszłością po myśli po sezonie. W tym momencie najważniejsza jest dla niego Jagiellonia, bo w ciągu trzech miesięcy chce z nią znów zrobić coś wielkiego. Tym bez wątpienia byłoby wywalczenie mistrzostwa. W niedzielę będzie miał okazję zrobić kolejny krok w hicie z Legią, której nigdy nie strzelił gola. Czy teraz się przełamie?

Katem warszawskiego klubu jest za to Imaz, który dobrze czuje się w tej rywalizacji. Hiszpan nie ma litości dla drużyny ze stolicy. W 19 występach ze stołecznym zespołem strzelił osiem goli i miał trzy asysty. Czy wspólnie z Pululu rozmontują obronę Legii, która broni się przed spadkiem z ligi?

