Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w niedzielę o godzinie 14.45.

Faworytem jest Jagiellonia, ale za nią wyczerpujące 120 minut walki z Fiorentiną w Lidze Konferencji.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Legia NA ŻYWO.

Jagiellonia - Legia: SKŁADY. Jaga bez Romanczuka

Znamy już składy, w jakich Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa rozpoczną mecz. Z Legią nie zagra kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk, który w poprzedniej kolejce ekstraklasy dostał czwartą żółtą kartkę i musi pauzować. Wracają za to wszyscy nominalni stoperzy, którzy w meczu z Radomiakiem nie mogli zagrać z powodu kartek. Poniżej składy:

Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Konstantopoulos, Montoia - Imaz, Flach, Mazurek - Pozo, Pululu, Szmyt.

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Chodyna, Kapustka, Elitim, Biczachczjan, Kun – Rajović, Adamski.

Jagiellonia - Legia: Zmęczenie gospodarzy będzie kluczowe?

Mecz Jagiellonia - Legia wywołuje duże emocje, a stawka dla obu zespołów jest ogromna. Gospodarze prowadzą w tabeli Ekstraklasy, ale grupa pościgowa zmniejszyła dystans. Legia ostatnio wreszcie przełamała koszmarną niemoc, wygrywając 2:1 z Wisłą Płock, ale zwycięstwa walczących z nią o utrzymanie zespołów ponownie wepchnęły ją do strefy spadkowej. Podopieczni trenera Marka Papszuna rozpaczliwie potrzebują punktów, a w Białymstoku zdobyć je będzie bardzo trudno. Być może gościom uda się wykorzystać zmęczenie rywali. Jagiellonia w czwartek rozegrała morderczy bój z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Wygrała 4:2, ale po dogrywce z awansu cieszyli się Włosi.

Jeden jest katem Legii, drugi wciąż czeka na gola. Duet Jagiellonii postraszy w hicie Ekstraklasy

Regeneracja po czwartkowym meczu we Florencji to kluczowy problem Jagiellonii przed spotkaniem z Legią Warszawa. Trener Białostoczan Adrian Siemieniec wierzy w siłę mentalną swojej drużyny i apeluje do kibiców o wsparcie podczas niedzielnego meczu. - Z punktu widzenia czysto fizycznego ekstremalnie trudne zadanie przed nami - przyznał trener Adrian Siemieniec. - Mamy już duże doświadczenie w takich momentach. Bardzo często powtarzam piłkarzom, że zmęczenie to jest taka sama emocja jak smutek, żal, rozczarowanie i bardzo duże rezerwy, pokłady energii, siły, są w mentalności, w sferze mentalnej. Wierzę, że to co się wydarzyło we Florencji, pomimo tego, że kończymy odpadnięciem z rozgrywek, zbuduje naszą siłę i mentalność i będziemy w stanie wykorzystać to już w niedzielę - dodał.

Jagiellonia - Legia Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasie zostanie rozegrany w niedzielę 1 marca 2026. Początek meczu Jagiellonia - Legia o godzinie 14.45. Transmisja TV z meczu Jagiellonia - Legia na antenie Canal+ Sport 3 oraz online Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz Jagiellonia - Legia? Jagiellonia Legia Będzie remis