Derby Trójmiasta Arka Gdynia - Lechia Gdańsk dzisiaj o godzinie 20.30.

Starcia Arki z Lechią zawsze wywołują ogromne emocje wśród kibiców i teraz też zapowiada się pasjonujący mecz.

Sprawdź, gdzie oglądać derby Arka - Lechia NA ŻYWO.

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk SKŁADY

Derby Trójmiasta Arka Gdynia - Lechia Gdańsk w 23. kolejce Ekstraklasy zaczną się w piątek o godzinie 20.30. Poniżej składy:

Arka Gdynia: Węglarz, Navarro, Hermoso, Gojny, Szota, Kubiak, Jakubczyk, Perea, Rusyn, Kerk, Espiau.

Lechia Gdańsk: Paulsen, Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko, Kapić, Żelizko, Mena, Cirković, Sezonienko, Bobcek.

Arka - Lechia: Goście bez wsparcia kibiców

Broniąca się przed spadkiem Arka Gdynia zajmuje 15. miejsce i traci do Lechii Gdańsk tylko dwa punkty. W przypadku zwycięstwa wyprzedzi zatem lokalnego rywala w tabeli. Na trybunach Stadionu Miejskiego zasiądzie ponad 14 tysięcy kibiców gospodarzy. Zabraknie fanów gości ukaranych za awantury po meczu z Górnikiem Zabrze.

Derby Trójmiasta. Wiadomo, co z Karolem Nawrockim! Czy będzie na meczu?

Lechia Gdańsk liczy na kolejne trafienia najlepszego strzelca ekstraklasy. Tomas Bobcek strzelił już w tym sezonie 14 goli i wyceniany jest na 10 mln euro. W zespole Arki Gdynia zabraknie pauzującego za kartki Michała Marcjanika. To duże osłabienie. Kapitan gospodarzy jest nie tylko filarem obrony, ale ostatni strzelał też ważne gole.

Arka - Lechia Gdzie oglądać derby Trójmiasta NA ŻYWO?

Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk zostanie rozegrany w piątek 27 lutego o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Arka - Lechia na antenie Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE.

