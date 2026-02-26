Jagiellonia zszokowała Fiorentinę! A potem przyszła dogrywka. Zobacz gole [WIDEO]

Jagiellonia Białystok przegrywała 3:0 z Fiorentiną po pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji.

W rewanżu nie dawano jej szans, ale hat-trick Bartosza Mazurka pozwolił doprowadzić do dogrywki!

Zobacz gole z meczu Fiorentina - Jagiellonia w dalszej części tekstu

Fiorentina - Jagiellonia: Zobacz gole z rewanżu w Lidze Konferencji

Takiego meczu spodziewali się chyba tylko najwierniejsi kibice Jagiellonii Białystok. Po porażce 0:3 w pierwszym meczu z Fiorentiną, lider PKO BP Ekstraklasy udał się na rewanż do Włoch z wiarą, ale i wielką stratą. Tymczasem już na początku rewanżowego spotkania Afimico Pululu znalazł się w świetnej sytuacji, ale sam na sam z bramkarzem zachował się niefrasobliwie. Szczęśliwie 20 minut później zdecydowanie lepiej zachował się Bartosz Mazurek, który rozpoczął swój koncert we Florencji!

Kim jest Bartosz Mazurek? 19-latek z Jagiellonii, który strzelił hat-tricka Fiorentinie!

19-latek, który przed tym sezonem miał zaledwie dwa występy w pierwszej drużynie Jagiellonii, został jej bohaterem! Jego gole z 23., 45+3 i 49. minuty sprawiły, że zespół z Podlasia odrobił trzybramkową stratę. Dalsza część regulaminowego czasu gry nie przyniosła rozstrzygającego trafienia, więc sędzia zarządził dogrywkę. W niej Mazurek udał się na zasłużony odpoczynek po 105 minutach gry, a jego koledzy przy stanie 3:0 rozpoczęli ostatnie 15 min tego spotkania, przed ewentualnymi rzutami karnymi.

Niestety, tuż po zejściu bohatera Jagiellonii w polu karnym gości doszło do zamieszania, z którego skorzystał Nicolo Fagioli. Jaga znów znalazła się pod ścianą, a czasu było mało. Sytuacja zrobiła się fatalna w 114. minucie, gdy Moise Kean w zamieszaniu po rzucie rożnym skierował piłkę do siatki na 2:3... Nadzieje polskich kibiców na awans zmalały, ale jeszcze przywrócił je Jesus Imaz, gdy cztery minuty później strzałem z dystansu - po błędzie Davida de Gei - zmienił wynik na 2:4. Zabrakło już jednak czasu na piątego gola, który dałby Jagiellonii rzuty karne.

Fiorentina w 1/8 finału LK zagra z Rakowem Częstochowa lub RC Strasbourg. Losowanie odbędzie się w piątek.

Oto gole z meczu Fiorentina - Jagiellonia:

JAGIELLONIA NA PROWADZENIU 🚨🔥Bartosz Mazurek otworzył wynik meczu we Florencji! 💥📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/6SorEz4jjP— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026

MAZUREK RAZY DWA! 🚨😍Jagiellonia prowadzi z Fiorentiną 2:0 po pierwszej połowie... 💥📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/3NS1MwLIHO— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026

MAZZZZZZUUUUUREEK! 🤩🚨HAT-TRICK 19-LATKA WE FLORENCJI! CO ZA HISTORIA! 🤯📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/G3AWh4hDkH— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026

FIORENTINA TRAFIA W DOGRYWCE... 🥶📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/Bu3Lf9Lrkx— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026

MOISE KEAN WYKORZYSTAŁ ZAMIESZANIE W POLU KARNYM JAGIELLONII 🚨📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1📲 Polsat Box Go#UECL]] pic.twitter.com/baPouVGjPe— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026

JESUS IMAZ Z DYSTANSU ⚽💥Co za błąd Davida de Gei 😝#UECL pic.twitter.com/95RJ8N1n8u— Polsat Sport (@polsatsport) February 26, 2026