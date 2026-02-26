Jagiellonia zszokowała Fiorentinę! A potem przyszła dogrywka. Zobacz gole [WIDEO]

- Jagiellonia Białystok przegrywała 3:0 z Fiorentiną po pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji.
- W rewanżu nie dawano jej szans, ale hat-trick Bartosza Mazurka pozwolił doprowadzić do dogrywki!
- Zobacz gole z meczu Fiorentina - Jagiellonia w dalszej części tekstu
Fiorentina - Jagiellonia: Zobacz gole z rewanżu w Lidze Konferencji
Takiego meczu spodziewali się chyba tylko najwierniejsi kibice Jagiellonii Białystok. Po porażce 0:3 w pierwszym meczu z Fiorentiną, lider PKO BP Ekstraklasy udał się na rewanż do Włoch z wiarą, ale i wielką stratą. Tymczasem już na początku rewanżowego spotkania Afimico Pululu znalazł się w świetnej sytuacji, ale sam na sam z bramkarzem zachował się niefrasobliwie. Szczęśliwie 20 minut później zdecydowanie lepiej zachował się Bartosz Mazurek, który rozpoczął swój koncert we Florencji!
Kim jest Bartosz Mazurek? 19-latek z Jagiellonii, który strzelił hat-tricka Fiorentinie!
19-latek, który przed tym sezonem miał zaledwie dwa występy w pierwszej drużynie Jagiellonii, został jej bohaterem! Jego gole z 23., 45+3 i 49. minuty sprawiły, że zespół z Podlasia odrobił trzybramkową stratę. Dalsza część regulaminowego czasu gry nie przyniosła rozstrzygającego trafienia, więc sędzia zarządził dogrywkę. W niej Mazurek udał się na zasłużony odpoczynek po 105 minutach gry, a jego koledzy przy stanie 3:0 rozpoczęli ostatnie 15 min tego spotkania, przed ewentualnymi rzutami karnymi.
Niestety, tuż po zejściu bohatera Jagiellonii w polu karnym gości doszło do zamieszania, z którego skorzystał Nicolo Fagioli. Jaga znów znalazła się pod ścianą, a czasu było mało. Sytuacja zrobiła się fatalna w 114. minucie, gdy Moise Kean w zamieszaniu po rzucie rożnym skierował piłkę do siatki na 2:3... Nadzieje polskich kibiców na awans zmalały, ale jeszcze przywrócił je Jesus Imaz, gdy cztery minuty później strzałem z dystansu - po błędzie Davida de Gei - zmienił wynik na 2:4. Zabrakło już jednak czasu na piątego gola, który dałby Jagiellonii rzuty karne.
Fiorentina w 1/8 finału LK zagra z Rakowem Częstochowa lub RC Strasbourg. Losowanie odbędzie się w piątek.