Kim jest Bartosz Mazurek? 19-latek z Jagiellonii, który strzelił hat-tricka Fiorentinie!

Jagiellonia Białystok przystąpiła do rewanżu z Fiorentiną po porażce 0:3 w pierwszym meczu.

Nieprawdopodobna pogoń we Florencji stała się faktem za sprawą genialnego Bartosza Mazurka!

19-latek strzelił hat-tricka Fiorentinie na jej stadionie! Kim jest piłkarz Jagiellonii, który przywrócił jej wiarę w awans do 1/8 finału Ligi Konferencji?

Strzelił 3 gole Fiorentinie. Kim jest Bartosz Mazurek?

Bartosz Mazurek to urodzony 3 stycznia 2007 roku w Białymstoku polski piłkarz, występujący na pozycji ofensywnego pomocnika. Jest wychowankiem Warmii Grajewo, z której trafił do akademii Jagiellonii Białystok, klubu, w którym obecnie nosi koszulkę z numerem 86. Młody zawodnik został włączony do kadry pierwszego zespołu i zgłoszony do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy oraz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026, wcześniej miał tylko dwa mecze w seniorskiej drużynie "Dumy Podlasia".

Przed dzisiejszym meczem we Florencji Mazurek nie był postacią szeroko rozpoznawalną i nie słynął ze strzeleckich popisów, mając na koncie tylko jedno trafienie w tym sezonie. Jednak jego występ przeciwko włoskiej drużynie na stałe zapisał go w historii polskiej piłki! Zdobywając gole w 23., 45+3. oraz 49. minucie, nie tylko doprowadził do wyrównania stanu dwumeczu, ale również ustanowił kilka rekordów. Stał się pierwszym Polakiem w historii, który skompletował hat-tricka w Lidze Konferencji.

Mazurek to kolejna perełka Jagiellonii po Oskarze Pietuszewskim, sprzedanym zimą do FC Porto. Po dzisiejszym występie 19-latek z pewnością trafił do notesów wszystkich najmocniejszych klubów w Europie, a jego wartość kilkukrotnie urośnie. Przed rewanżem z Fiorentiną fachowy serwis Transfermarkt wyceniał Mazurka na... 600 tysięcy euro.