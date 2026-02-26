- Znamy już 16 drużyn, które powalczą o Puchar Ligi Mistrzów w 1/8 finału.
- Wśród rozstawionych znalazły się takie potęgi jak Arsenal, Bayern, FC Barcelona i Manchester City, a w gronie nierozstawionych m.in. Real Madryt i PSG.
- Sprawdź, kiedy losowanie Ligi Mistrzów i gdzie będzie transmisja.
Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Osiem z nich awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026:
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: Kto zagra?
Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):
- Arsenal
- Bayern Monachium
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):
- Real Madryt
- PSG
- Newcastle United
- Atlético Madryt
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Galatasaray
- Bodø/Glimt
Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów
Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie. Przykładowo - FC Barcelona w 1/8 finału LM może trafić na PSG albo Newcastle. Poniżej możliwe scenariusze i oficjalna grafika UEFA:
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
- Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
- FC Barcelona / Chelsea – PSG lub Newcastle United
- Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt
Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów? DATA i GODZINA
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się w piątek 27 lutego 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie UEFA w Nyonie i będzie transmitowane na żywo m.in. na oficjalnej stronie UEFA.com, kanale YouTube TNT Sports, TVP Sport oraz w aplikacjach UEFA.