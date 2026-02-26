Jagiellonia mierzy się z Fiorentiną w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Tydzień temu w Białymstoku włoski zespół wygrał aż 3:0.

Dowiedz się, gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Jagiellonia i czy "Jaga" ma szansę na niespodziankę!

Fiorentina - Jagiellonia SKŁADY

Rewanżowy mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 18:45. Znamy już składy. W Białymstoku nie mogli zagrać pauzujący za kartki dwaj liderzy Jagiellonii - kapitan Taras Romanczuk i Afimico Pululu. We Florencji obaj są już do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Zespół z Florencji to dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał - w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału. We włoskiej Serie A niespodziewanie broni się przed spadkiem, ale tydzień temu w Białymstoku wygrał aż 3:0, niemal rozstrzygając walkę o awans. Poniżej składy:

Fiorentina: Lezzerini - Fortini, Comuzzo, Pongracić, Gosens - Fabbian, Mandragora, Ndour - Dodo, Piccoli, Fazzini

Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik - Romanczuk, Mazurek, Pozo - Imaz, Jóźwiak, Pululu

Fiorentina - Jagiellonia: Jaga wierzy w awans?

Mecz Fiorentina - Jagiellonia to dla liderów Ekstraklasy okazja do rewanżu za bolesną klęskę sprzed tygodnia. - Kluczowe jest budowanie mentalności w drużynie, która ma powodować, że zespół zawsze chce wygrać, niezależnie od okoliczności, niezależnie od scenariusza, od tego, w którym jesteśmy miejscu, co nam to da, jakie są cele - powiedział trener Adrian Siemieniec w czasie konferencji prasowej we Florencji. - Każdy mój piłkarz, który tu przyjechał, nie tylko chce wygrać czwartkowy mecz, ale myślę, że chce zrobić wszystko, żeby przejść dalej - dodał.

Jagiellonia po raz pierwszy rywalizuje w europejskich rozgrywkach z zespołem z Serie A. Fiorentina pojawiła się w Białymstoku bez kilku podstawowych graczy, ale mimo to wygrała wysoko. - Nie mam wrażenia, że przyjeżdżamy tutaj bez wiary. Mam wrażenie, że przyjeżdżamy tutaj dobrze zdiagnozowani po pierwszym meczu i widzimy skalę trudności. Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości gry Fiorentiny, dojrzałości, wyrafinowania. Uważam, że jest w bardzo dobrym momencie, wygrała trzy ostatnie mecze, straciła tylko jednego gola - stwierdził Adrian Siemieniec.

Fiorentina - Jagiellonia Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO

Mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 26 lutego 2026. Początek meczu Fiorentina - Jagiellonia o godzinie 18:45. Transmisja TV z meczu Fiorentina - Jagiellonia na antenie Polsatu Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box GO.

