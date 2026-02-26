Liga Mistrzów. Tak wygląda klasyfikacja strzelców. Robert Lewandowski lepiej niech na to nie patrzy

Galatasaray Stambuł wyeliminował Juventus Turyn po dogrywce i awansował do 1/8 Ligi Mistrzów 2025/26.

Atalanta Bergamo, z Nicolą Zalewskim w składzie, odrobiła straty z pierwszego meczu i pokonała Borussię Dortmund, zapewniając sobie awans.

Kylian Mbappe z Realu Madryt prowadzi w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów z 13 golami, a Robert Lewandowski zajmuje 65. miejsce z 2 bramkami.

Liga Mistrzów. Juventus odpadł, Atalanta odrobiła straty

W środę, 25 lutego, odbyły się cztery mecze rewanżów baraży (1/16 finału) Ligi Mistrzów. Emocje były ogromne szczególnie w dwóch spotkaniach z udziałem drużyn z Półwyspu Apenińskiego. Najpierw Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w składzie pokonała Borussię Dortmund 4:1, co zapewniło promocję graczom z Włoch do kolejnej rundy. W pierwszym spotkaniu górą byli piłkarze BVB, którzy pokonali Atalantę 2:0. Wydawało się, że awans jest formalnością... Decydujący o awansie klubu z Bergamo był gol zdobyty z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Z Ligą Mistrzów natomiast pożegnał się inny włoski zespół - Juventus Turyn, mimo zwycięstwa 3:2 nad Galatasaray. Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka. Poza walką o triumf w Lidze Mistrzów, ciekawie zapowiada się też rywalizacja o koronę króla strzelców. Robert Lewandowski w klasyfikacji najlepszych snajperów na razie zajmuje odległe miejsce.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski na 65. miejscu

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jego FC Barcelona nie grała w 1/16 finału, bo już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Mimo wszystko dorobek strzelecki Roberta Lewandowskiego mógłby być nieco lepszy. Polak dotychczas zdobył tylko dwie bramki w bieżącej edycji Champions League. Najwięcej trafień zanotował Kylian Mbappe z Realu Madryt, który ma na swoim koncie 13 goli. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Anthony Gordon z Newcastle United (10 bramek). Podium zamyka Harry Kane z Bayernu Monachium (8 trafień). Za jego plecami plasują się Erling Haaland (Manchester City) i Victor Osimhen (Galatasaray), którzy strzelili po 7 goli. Robert Lewandowski wspólnie z wieloma innymi graczami zajmuje 65. miejsce. Dla Barcelony najwięcej bramek w tej edycji Ligi Mistrzów zdobył Fermin Lopez, który do siatki rywali trafiał 5 razy.

