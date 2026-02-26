Lech Poznań gra z fińskim KuPS w barażach Ligi Konferencji UEFA.

Mistrz Polski w pierwszym meczu w Finlandii wygrał 2:0, więc jest blisko awansu.

Sprawdź, gdzie oglądać transmisję i kibicuj "Kolejorzowi"!

Lech Poznań - KuPS Kuopio SKŁADY

Mecz Lech Poznań - KuPS Kuopio w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zacznie się o godzinie 21. Mistrzowie Polski są blisko awansu, bo do rewanżu u siebie z fińskim rywalem przystąpią z zaliczką 2:0 z pierwszego meczu. Poniżej składy:

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milić, Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel, Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez, Patrik Walemark, Luis Palma - Mikael Ishak.

KuPS Kuopio: Johannes Kreidl - Akseli Puukko, Arttu Lotjonen, Taneli Hamalainen, Clinton Antwi - Valentin Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo - Bob Nii Armah, Gustav Engvall, Petteri Pennanen.

Lech Poznań - KuPS: Kolejorz nie może czuć się bezpiecznie?

Mecz Lech Poznań - KuPS Kupio zapowiada się ciekawie. Trener mistrzów Polski Niels Frederiksen przyznał, że zwycięstwo 2:0 w pierwszym spotkaniu w Finlandii to dobra zaliczka, ale jego zespół nie może czuć się jeszcze bezpiecznie. - Rywale nie będą mieli nic do stracenia. Mogą zagrać pressingiem, podejmować maksymalne ryzyko. Przypomnę, że tydzień temu przez niemal całe spotkanie graliśmy 11 na 10, dlatego jutro to będzie totalnie inny mecz – powiedział Niels Frederiksen.

Mistrz Finlandii w fazie zasadniczej Ligi Konferencji zanotował kilka cennych wyników – zremisował z Crystal Palace 2:2 i pokonał Slovan Bratysława 3:1. Przegrał za to z Jagiellonią Białystok 0:1. - Nie możemy do końca czuć bezpiecznie. Inaczej byłoby, gdybyśmy wygrali 4:0 albo 5:0, tak się jednak nie stało. Ktoś powiedział, że 2:0 to niebezpieczny wynik. My natomiast chcemy kontynuować naszą zwycięską serię. Mamy już trzy wygrane z rzędu w ekstraklasie plus zwycięstwo z KuPS – dodał trener Niels Frederiksen.

Lech Poznań - KuPS Kuopio Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO

Rewanżowy mecz Lech Poznań - KuPS Kuopio w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 26 lutego 2026. Początek meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio na antenie Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box GO.

