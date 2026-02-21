Legia Warszawa, po serii 12 meczów bez wygranej, odniosła pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie, pokonując Wisłę Płock 2:1.

Debiutanci, Rafał Adamski i Otto Hindrich, odegrali kluczowe role, a Adamski strzelił pierwszego gola dla Legii.

Zwycięstwo zapewnił rezerwowy Kacper Chodyna, który wszedł na boisko minutę przed zdobyciem decydującej bramki.

Jakie emocje towarzyszyły trenerowi Papszunowi i drużynie po przełamaniu fatalnej passy?

Trener Marek Papszun postawił na dwóch debiutantów. W bramce zagrał Otto Hindrich, a w ataku Rafał Adamski. Nowy nabytek szybko pokazał się z dobrej strony. W pierwszej połowie prawą stroną dynamicznie ruszył Emral Krasinqi. Po ostrym dośrodkowaniu reprezentanta Kosowa bramkarz Wisły odbił piłkę przed siebie. Najszybciej zareagował właśnie Adamski, który wykazał się sprytem i z bliska strzelił premierowego gola w barwach warszawskiej.

Kacper Chodyna zaliczył wejście smoka

Legia prowadziła, ale to nie był dla niej łatwy mecz. Przekonała się o tym w drugiej połowie. Wisła cały czas próbowała zagrozić bramce gospodarzy. Determinacja Nafciarzy została nagrodzona, gdy Wiktor Nowak uśpił czujność obrońców stołecznego zespołu i uderzeniem piłki głową zaskoczył rumuńskiego bramkarza.

O wygranej Legii przesądził duet rezerwowych. Z lewej strony na pole karne dośrodkował Arkadiusz Reca, a z jego podania skorzystał Kacper Chodyna, który zamknął akcję po prawej stronie. Pomocnik stołecznego zespołu nie kombinował, nie przyjął, lecz od razu uderzył z pierwszej piłki. To była właściwa decyzja, bo w ten sposób zapewnił gospodarzom upragnione zwycięstwo. Przy okazji zaliczył superwejście, bo na boisko wszedł minutę wcześniej. - Każdy wiedział, że miałem gorszy moment - powiedział Chodyna w Canal+ Sport. - Z tej radości nie wiedziałem, co mam zrobić. Najważniejsze, że drużyna dała radę i że to wyciągnęliśmy - tłumaczył pomocnik.

Marek Papszun: Widać po drużynie, że spadł wszystkim głaz z serca

W końcówce przy linii szalał trener Papszun, który ostatnie minuty obserwował bez kurtki. Dla Legii to pierwsza wygrana w Ekstraklasie od 28 września ubiegłego roku. Po tym nastąpiła rekordowa seria 12 porażek z rzędu, która została przerwana dopiero teraz. Z kolei Wisła przegrała po raz trzeci z rzędu.

W następnej kolejce Legia będzie musiała sobie radzić bez Damiana Szymańskiego, który został ukarany żółtą kartką. To jego czwarte upomnienie w tym sezonie i musi pauzować. Nie wiadomo, czy w klubie zostanie Steve Kapuadi. Pojawiły się informacje o zainteresowaniu obrońcą ze strony Widzewa. - Widać po drużynie, że spadł wszystkim głaz z serca - podsumował Papszun w Canal+ Sport.

Legia Warszawa - Wisła Płock 2:1

Bramki:

1:0 Rafał Adamski 23. min, 1:1 Wiktor Nowak 73. min, 2:1 Kacper Chodyna 83. min

Żółte kartki:

Damian Szymański (Legia Warszawa) - Nemanja Mijusković (Wisła Płock)

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 18 378

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Jan Leszczyński (46. Steve Kapuadi) - Ermal Krasniqi (71. Henrique Arreiol), Damian Szymański, Wojciech Urbański (59. Juergen Elitim), Patryk Kun (82. Kacper Chodyna) - Wahan Biczachczjan (59. Arkadiusz Reca), Mileta Rajović, Rafał Adamski

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński (87. Marin Karamarko), Nemanja Mijusković - Zan Rogelj, Wiktor Nowak, Dani Pacheco, Matchoi Djalo (87. Tomas Tavares), Quentin Lecoeuche (17. Dominik Kun) - Giannis Niarchos (70. Kevin Custović), Łukasz Sekulski

