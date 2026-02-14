Skandal na Radomiak - Korona! Jedna osoba pojechała do szpitala. Zalał się krwią! [ZDJĘCIA]

Do skandalicznych scen doszło po zakończeniu derbowego meczu Radomiak – Korona

Na boisku rozpętała się prawdziwa awantura. Jedna osoba trafiła do szpitala

Sytuację na koniec uspokoił oddział policji, który pojawił się na boisku z tarczami

Radomiak – Korona: Burda na boisku! Pracownik zalał się krwią

To miał być emocjonujący mecz derbowy, a zakończył się gigantycznym skandalem. Korona Kielce pokonała na wyjeździe Radomiaka 2:0, ale wynik zszedł na drugi plan w obliczu wydarzeń, do których doszło tuż po końcowym gwizdku. Na murawie wybuchła regularna bójka, w ruch poszły pięści i przedmioty, a jedna osoba musiała zostać odwieziona do szpitala.

Trener Korony, Jacek Zieliński, cieszył się z trzech punktów zdobytych w trudnym momencie, chwaląc zespół za mądrą defensywę mimo naporu rywali. Jednak jego pomeczowa wypowiedź została zdominowana przez opis agresji, z jaką spotkała się jego drużyna.

Jan Tomaszewski bez litości dla Flicka. "Wywaliłbym go pół roku temu!"

Szkoleniowiec kielczan relacjonował, że gdy chciał podziękować sędziom, jeden z piłkarzy gospodarzy zaczął mu "wymachiwać pięścią przed nosem". To był dopiero początek. – To, co się potem wydarzyło, woła o pomstę do nieba – mówił wstrząśnięty Zieliński.

Według relacji trenera, piłkarz Korony Tamar Svetlin został uderzony przez mężczyznę ubranego w dres Radomiaka. W obronie kolegów stanął rezerwowy Marcin Cebula, który za odepchnięcie agresora został ukarany czerwoną kartką. Najbardziej ucierpiał jednak członek sztabu kielczan. – Nasz Michał Siejak (dyrektor marketingu Korony) dostaje butelką w głowę i zalany krwią zostaje odwieziony do szpitala – ujawnił Zieliński. – Wymknęło się to spod kontroli. Porażkę trzeba umieć przełknąć - dodał.

14

Trener Radomiaka wyrzucony z boiska. Był w szatni w chwili awantury

Trener Radomiaka, Goncalo Feio, nie odniósł się bezpośrednio do bójki, tłumacząc, że w tym czasie przebywał już w szatni. Portugalczyk skupił się na analizie sportowej, podkreślając statystyczną przewagę swojego zespołu.

– Wynik bardzo boli. (...) Oddaliśmy 24 strzały przeciwko czterem. Z pola karnego oddaliśmy 17 strzałów, a Korona dwa – wyliczał Feio, dodając, że jego zespół miał przygniatającą przewagę w posiadaniu piłki i celności podań.

Szkoleniowiec gospodarzy sam jednak nie dokończył meczu na ławce. Po drugim golu dla Korony ujrzał czerwoną kartkę. Feio czuje się w tej sytuacji ofiarą swojej reputacji. – Kiedyś byłem nerwowy (...). Dzisiaj nerwów po mnie na pewno nie było widać, a i tak dostałem czerwoną kartkę. (...) Nikomu nie jest bardziej przykro, że zostałem tak potraktowany, nie jako trener, ale jako człowiek – podsumował. Sprawą pomeczowych zajść z pewnością zajmie się Komisja Ligi, a kary dla gospodarzy mogą być surowe.