Legia Warszawa pilnie potrzebuje punktów, aby wydostać się ze strefy spadkowej.

Trener Papszun podkreśla, że kluczem do sukcesu jest unikanie błędów i docenia konsekwencję zespołu.

Legia zmierzy się z GKS-em Katowice, którego liderem jest Bartosz Nowak, były podopieczny Papszuna.

Czy Legia przełamie serię 11 meczów bez wygranej i odzyska zaufanie kibiców?

W poprzedniej kolejce Legia Warszawa w niesamowitych okolicznościach wyszarpała punkt w Gdyni. Pomógł w tym rezerwowy Antonio Colak, który w doliczonym czasie zdobył dwie bramki głową.

- Wpajam zawodnikom, że wiara i zaufanie do tego, co robimy, nie może upaść nigdy - powiedział Papszun. - Cieszy to, że zespół się nie poddał. To jest budujące. Dziś mecze nam się nie układają. Wszystko idzie pod górkę. Wierzę, że nasza konsekwencja i trud, który wkładamy każdego dnia, przyniosą efekty - podkreślił.

Marek Papszun: Dzisiaj kręcimy nosem, bo znamy naszą sytuację

W dwóch występach w tym roku Legia zdobyła tylko punkt, co jest miernym wynikiem w jej sytuacji.

- Nie możemy patrzeć na siebie przez pryzmat marki, którą jest Legia, ale miejsca, w którym jesteśmy - tłumaczył. - Trzeba realnie spojrzeć na sytuację. Dzisiaj kręcimy nosem, bo wiemy, jaka jest nasza sytuacja. Punkty są nam potrzebne. Jednak z drugiej strony, musimy to w jakiś sposób docenić, bo sytuacja jest trudna - dodał.

GKS Katowice wygrał dwa spotkania i jest na fali

Przed stołecznym klubem wyjazd do Katowic. Papszun uważa, że jego podopieczni nie mogą sobie pozwolić na takie pomyłki, jakie przytrafiły im się w Gdyni.

- GKS wygrał dwa spotkania i jest po prostu na fali - ocenił. - Widać to po piłkarzach i zespole, który jest bardzo doświadczony i zgrany. To jest kolejny argument za tym, że czeka nas trudne spotkanie. Wiemy, jak gra GKS. Kluczem w tym spotkaniu będzie uniknięcie prostych błędów, które nam się przydarzają. Ostatni mecz w dużej mierze mieliśmy pod kontrolą, ale były fatalne momenty dla nas. Banalne błędy doprowadziły do tego, że musieliśmy gonić wynik. Dużym pozytywem jest to, że odrobiliśmy stratę. Z optymizmem patrzymy w przyszłość - stwierdził.

Bartosz Nowak - trzeba zwrócić uwagę na lidera GKS

Liderem Katowiczan jest Bartosz Nowak, którego tygodnik Piłka nożna wybrał najlepszym ligowcem ubiegłego roku. Papszun doskonale zna pomocnika, bo w Rakowie sięgał z nim po tytuł.

- Z Nowakiem pracowałem w tym najbardziej udanym dla nas sezonie - przypomniał. - To fenomenalny człowiek i bardzo dobry piłkarz. W Rakowie grał bardzo dobrze w mistrzowskim sezonie, ale teraz jest liderem GKS. Jest postacią na którą musimy mocno zwrócić uwagę. Także przy stałych fragmentach - przekonywał.

W piątek trzynastego szczęście będzie przy Legii?

Legia notuje serię 11 meczów bez wygranej w lidze, co jest najgorszym wynikiem w historii klubu. Czy na Górnym Śląsku przerwie wstydliwą serię?

- Są jakieś drobne przesądy - przyznał. - Jednak nie skrajnie radykalne, żeby brać to siebie, czy jest to dobra moneta. Bardziej wierzę w efekt pracy, a nie w to, żeby mieć farta. Oczywiście potrzebujemy też trochę tego szczęścia, bo w tych dwóch meczach nam go brakowało. Wierzę, że przy dobrej robocie trzynastego trochę tego farta będzie i wygramy - wyznał Papszun.

