- Legia Warszawa zremisowała z Arką Gdynia 2:2, choć do 90. minuty przegrywała dwoma bramkami.
- Dwa gole dla Legii strzelił rezerwowy Antonio Colak w doliczonym czasie gry, ratując remis.
- Arka Gdynia zwycięstwo straciła w ostatnich chwilach meczu.
- Jak ten niesamowity powrót wpłynie na dalszą część sezonu Legii?
To, co się stało w końcówce, jest nieprawdopodobne, bo przez całe spotkanie Legia Warszawa zawodziła. Po raz kolejny nie popisała się linia obrony. W pierwszej połowie dała się zaskoczyć po stałym fragmencie gry. Warszawski zespół stracił gola po rzucie rożnym. Do siatki trafił Michał Marcjanik, który miał dużo miejsca i swobody, bo nikt go nie pilnował.
Szykuje się transfer zimy w Ekstraklasie! Legia ściągnie reprezentanta Polski?! To absolutny top
Arka Gdynia była pewna wygranej z Legią
W drugiej połowie Legia znów popełniła błąd. Miała rzut rożny, ale piłkę stracił Ermal Krasniqi i gospodarze wyprowadzili kontrę. Nazarij Rusyn przeprowadził rajd, który zakończył strzeleniem drugiego gola. W tym momencie goście stracili także Pawła Wszołka, który wszedł po przerwie, ale po kilku minutach doznał urazu i konieczna była zmiana.
Ledwo wrócił i już rozstawia rywali po kątach. Mariusz Stępiński znów postawi Stempel?
Antonio Colak w cztery minuty ustrzelił dublet
Do 90. minuty Arka Gdynia była pewna zwycięstwa. Prowadziła 2:0.I wtedy Legia wróciła z dalekiej podróży. Po dwóch dośrodkowaniach z rzutów rożnych padły dwie bramki. Zdobył je rezerwowy Antonio Colak, który posłał piłkę do siatki po uderzeniach piłki głową. Arka ma prawo być wściekła, że w takich okolicznościach dała sobie wydrzeć zwycięstwo. Legia wyrównała rekord 11 meczów bez wygranej w lidze.
Wielu go skreślało, a on odpalił rakietę! Piotr Zieliński powiedział to wprost
Arka Gdynia - Legia Warszawa 2:2
Bramki:
1:0 Michał Marcjanik 26. min, 2:0 Nazarij Rusyn 58. min, 2:1 Antonio Colak 90. min, 2:2 Antonio Colak 90. min
Żółte kartki:
Michał Marcjanik (Arka Gdynia) - Rafał Augustyniak, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Antonio Colak, Ermal Krasniqi (Legia Warszawa)
Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 12 497
Widmo spadku zagląda w oczy Legii. Bolesne słowa kapitana po klęsce z Koroną
Arka Gdynia: Damian Węglarz - Serafin Szota, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (81. Luis Perea), Tornike Gaprindaszwili (63. Dawid Kocyła) - Nazarij Rusyn (71. Patryk Szysz), Edu Espiau (63. Vladislavs Gutkovskis), Sebastian Kerk (81. Joao Oliveira)
Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Ermal Krasniqi, Damian Szymański, Bartosz Kapustka (69. Wojciech Urbański), Arkadiusz Reca (46. Paweł Wszołek; 62. Samuel Kovacik) - Wahan Biczachczjan (61. Jakub Żewłakow), Mileta Rajović, Kacper Urbański (74. Antonio Colak)
Widmo spadku zagląda w oczy Legii. Bolesne słowa kapitana po klęsce z Koroną