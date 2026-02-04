Mariusz Stępiński wrócił do Ekstraklasy i w debiucie dla Korony strzelił dwa gole Legii, zapewniając zwycięstwo.

Jego transfer to hit zimowego okna, a trener Jacek Zieliński liczy na niego jako na kluczowy element zespołu.

Stępiński docenia prostotę w podejściu trenera i świetną atmosferę w klubie, ale podchodzi do celów spokojnie.

Czy napastnik Korony znowu "postawi stempel" na kolejnym rywalu? Sprawdź, co dalej z jego karierą!

Transfer Mariusza Stępińskiego do Korony Kielce był jednym z największych hitów zimowego okna w Ekstraklasie. Doświadczony napastnik, który podpisał umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia, już w debiucie udowodnił swoją wartość. Dwa gole strzelone Legii Warszawa na jej stadionie rozbudziły apetyty kibiców i sztabu szkoleniowego.

Jacek Zieliński: Bardzo liczyłem na przyjście Stępińskiego

Z pozyskania Stępińskiego niezwykle zadowolony jest trener Jacek Zieliński. Po zwycięstwie w stolicy nie szczędził komplementów pod adresem nowego zawodnika, podkreślając jego kluczową rolę w zespole.

- Bardzo liczyłem na jego przyjście - oznajmił Zieliński po triumfie w stolicy. - Mam nadzieję, że będzie to brakujący element, jeśli chodzi o wiosnę. To jest klasowy napastnik. Pokazał to: dwa superstrzelone gole i trzecia po minimalnym spalonym. Co lepiej ocenia występ napastnika, jak dwie zdobyte bramki? Nic tylko przyklasnąć - wyznał.

Mariusz Stępiński: Trener Korony nie komplikuje futbolu

Sam piłkarz szybko odnalazł wspólny język z trenerem Zielińskim. Chwali go za prostotę i skuteczność w przekazywaniu taktycznych założeń, co jego zdaniem jest kluczem do dobrych wyników.

- Trener Zieliński nie komplikuje przede wszystkim piłki nożnej - stwierdził Stępiński. - Mówi, że piłka nożna to nie jest fizyka kwantowa. Ma rację, ja się z tym zgadzam. To jest prosta gra i czasami niektórzy trenerzy zbytnio ją komplikują. To nie pomaga zawodnikom. Trener ma tego przysłowiowego nosa. To na razie funkcjonuje. Oby tak dalej - dodał.

Nowy napastnik Korony dobrze wybrał

Stępiński podkreśla również, jak dobrze został przyjęty przez drużynę, co ułatwiło mu szybką aklimatyzację.

- Bardzo dobrze trafiłem - tłumaczył Stępiński po występie z Legią. - To jest moje przeświadczenie od pierwszego dnia. Już wcześniej dziękowałem w wywiadach chłopakom, sztabowi i ludziom dookoła klubu za to, jak mnie przyjęli. Wchodząc do tej szatni, czułem się tak, jakbym był w niej, może nie parę lat, a parę miesięcy. Podziękowania dla nich. To mnie przekonuje, że wybrałem bardzo dobre miejsce. Na razie jest fajnie, ale już dużo w piłce widziałem. Podchodzę do tego spokojnie - podkreślał.

Teraz czas na Zagłębie Lubin. Ale Stępiński studzi nastroje

Po spektakularnym debiucie apetyty na kolejne gole są ogromne. Najbliższą okazją do powiększenia dorobku będzie mecz z Zagłębiem Lubin. Stępiński podchodzi jednak do tego spokojnie i tonuje nastroje, zaznaczając, że drużyna nie wybiega daleko w przyszłość.

- Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz - zadeklarował. - To jest dla nas najważniejsze. Jak zakładasz sobie długofalowe cele, to uciekają ci te krótkofalowe. Skupiamy się na każdym treningu i meczu. Zobaczymy na koniec sezonu czy to było słuszna strategia, czy nie - odparł Stępiński.

