Legia Warszawa, zagrożona degradacją z Ekstraklasy, ogłasza nowy transfer napastnika.

Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, z imponującym bilansem 11 goli i 10 asyst w I lidze, podpisał kontrakt do 2029 roku.

Czy ten ruch okaże się strzałem w dziesiątkę i rozwiąże problemy Legii ze skutecznością?

Legia Warszawa pilnie poszukiwała nowego napastnika. Ogromnym rozczarowaniem jest Mileta Rajović, za którego przed startem sezonu zapłacono rekordowe trzy miliony euro. Duński zawodnik dostał tyle szans, a zdobył tylko trzy gole w Ekstraklasie. Ostatnio irytował nieskutecznością. Nie wykorzystał rzutu karnego z Koroną Kielce.

Co za powrót Legii! Antonio Colak zadał Arce dwa ciosy w końcówce!

Rafał Adamski: Cieszę się, że Legia mi zaufała

Zawodził także Antonio Colak, który przełamał się w starciu z Arką Gdynia, gdy w końcówce zdobył dwie bramki. Jean-Pierre Nsame stracił rundę z powodu kontuzji i niebawem powinien być do gry.

W tej sytuacji Legia sięgnęła na zaplecze Ekstraklasy. Nowym piłkarzem został Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, który podpisał umowę do czerwca 2029. W tym sezonie w I lidze strzelił 11 goli i miał 10 asyst. Jego atutem są warunki fizyczne (195 cm wzrostu).

- Cieszę się, że Legia mi zaufała - powiedział Adamski, cytowany przez klubowe media. - Będę starał się to odpłacić na boisku. To szansa na pokazanie moich możliwości. Lubię kreować akcje, moje zadanie to strzelanie goli i asystowanie - dodał nowy napastnik, który zagra z numerem w klubie z Łazienkowskiej.

Wściekli kibice Legii zagrozili piłkarzom po meczu z Arką! "A jak spadniemy..."

Michał Żewłakow: Rafał Adamskijest dla Legii nadzieją

Dlaczego Legia zdecydowała się właśnie na Adamskiego? Dyrektor sportowy Michał Żewłakow tak argumentuje pozyskanie napastnika z beniaminka I ligi.

- Może ten transfer wydaje się nieoczywisty - tłumaczył Michał Żewłakow, cytowany przez klubowy portal. - Rafał udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu. Rafał jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie - wyznał dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Legia Warszawa przełamie fatalną serię? Trener Marek Papszun wskazał klucz do wygranej

42

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? Tak Nie Nie wiem