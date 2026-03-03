Lech w gazie, Górnik w dołku. Kto górą w hicie Pucharu Polski?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-03-03 13:48

Ostatnio Lech tak się rozpędził, że notują kapitalną passę: wygrał sześć meczów z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Za to Górnik wpadł w dołek. Czy śląski klub przełamie złą serię i wyrzuci Kolejorza z Pucharu Polski?

Josema z Górnika i Mikael Ishak z Lecha

i

Autor: Jakub Piasecki/ Cyfrasport Josema z Górnika i Mikael Ishak z Lecha
  • Lech Poznań, po serii sześciu zwycięstw, zmierzy się z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski.
  • Górnik Zabrze przeżywa kryzys, nie wygrywając w ostatnich czterech meczach, co budzi obawy przed nadchodzącym spotkaniem.
  • Czy Górnikowi uda się przełamać złą passę i pokonać rozpędzonego Kolejorza, a Mikael Ishak ponownie zadecyduje o wyniku?

Mistrzowie Polski złapali niesamowity gaz właśnie od wyjazdowej wygranej z Górnikiem. Wtedy Lokomotywa mocno przyspieszyła, a potwierdzeniem jest seria zwycięstw. Wygraną w Zabrzu zapewnił niezawodny kapitan Mikael Ishak. Czy 4 marca szwedzki napastnik znów znajdzie sposób na bramkarza Zabrzan?

Michal Gasparik: Nie jesteśmy skuteczni

W tym roku Górnik zawodzi. W czterech ostatnich meczach nie wygrał ani razu, a w dodatku trzy razy to rywale byli górą. Najbardziej zabolała derbowa porażka z GKS Katowice.

- Chłopy grali i biegali dobrze - tłumaczył Michal Gasparik. - Stwarzali sobie sytuacje, ale nie jesteśmy skuteczni. Potrzebujemy strzelić pierwszego gola. Dobrze się ogląda nasze mecze. Widać w nich pomysł, że chłopcy mają jakość - przekonywał trener Górnika.

Rafał Janicki: Nie wyglądamy na boisku tak źle

Doświadczony obrońca Rafał Janicki wierzy w to, że drużyna się przełamie.

- Głowa musi się wyczyścić - wyznał gracz Górnika, cytowany prze klubowe media. - Nie wyglądamy na boisku tak źle, jak pokazują ostatnie wyniki. I w tym jest taka iskierka nadziei - zaznaczył.

Patrik Hellebrand: Nie ma jednak na rozpamiętywanie

Za to pomocnik Patrik Hellebrand liczy na to, że Zabrzanie są w stanie sprawić niespodziankę z Lechem.

- Nie idzie nam w tym roku - przyznał Czech. - Nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie. W każdym meczu można wygrać. Wierzę, że to będzie właśnie w Pucharze Polski - zapowiedział Hellebrand.

