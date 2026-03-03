Adam Buksa powrócił do gry po kontuzji, przypieczętowując zwycięstwo Udinese nad Fiorentiną.

Polski napastnik, wchodząc z ławki, strzelił swoją drugą bramkę w sezonie, pokonując Davida De Geę.

Komentatorzy i eksperci zachwycają się formą Buksy. Jak ten gol wpłynie na jego pozycję w drużynie i reprezentacji?

W doliczonym czasie Adam Buksa poradził sobie z obrońcą rywali, wpadł na pole karne i nie dał szans bramkarzowi, który był David De Gea. To jego druga bramka w tym sezonie. W ekipie Udinese w wyjściowym składzie zagrał Jakub Piotrowski, który został zmieniony w 73. minucie.

"Jak on potrzebował tego gola. Rezerwowy w tym spotkaniu, wpuszczony przez Kostę Runjaicia. Pięknie wykorzystuje błąd defensywy Fiorentiny i ładnym uderzeniem pokonuje De Gea" - ocenił komentator Eleven Sports.

Zbigniew Boniek kończy 70 lat! Pamiętacie jego największe wyczyny?

Pod wrażeniem akcji reprezentanta Polski był drugi z komentatorów, Piotr Czachowski.

Piotr Czachowski: Buksa pokazał obrońcy jaki ma numer

"Można tak powiedzieć: pan piłkarz Buksa - ocenił były kadrowicz. - Bardzo dobrze powalczył o tę pozycję. Nie była łatwa. Wziął na plecy obrońcę. Pokazał mu jaki numer i fenomenalnym uderzeniem lewą nogą po dalszym słupku bramkarz był bez szans. Ale powalczył, kapitalnie poszedł Polak. Genialne uderzenie, brawo! Takie akcje w wykonaniu Polaków chcemy oglądać. Zwłaszcza, że mecz z Albanią zbliża się wielkimi, szybkimi krokami" - opisywał Czachowski.

Piłkarze nazywali go ojcem, a Tomaszewski papieżem. Nieznany sekret sukcesu Kazimierza Górskiego

Adam Buksa: Musimy wygrywać u siebie

Buksa ostatnio pauzował z powodu problemów zdrowotnych. Miał uraz łydki. Do gry wrócił 15 lutego. To był jego trzeci występ po powrocie.

- Byłem kontuzjowany przez sześć tygodni - powiedział Buksa, cytowany przez stronę Udinese. - Cieszę się z gola i zwycięstwa. Musimy wygrywać u siebie. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że nam się to udało - dodał.

To nowy bohater Lecha Poznań? Yannick Agnero rozkręca się, a ten gol przejdzie do historii

Udinese sprawdzi formę Atalanty z Nicolą Zalewskim

Został zapytany, czy oczekiwał od siebie więcej po przyjściu do Udinese.

- Oczywiście, przyszedłem tu, żeby grać i strzelać gole - wyznał kadrowicz. - To nie jest łatwe, kiedy ma się takiego kolegę z drużyny jak Keinan Davis (śmiech). Cieszę się też z jego powodu. Jesteśmy świetną drużyną. Wszyscy gramy dla Udinese. Nie ma znaczenia, kto wychodzi na boisko i kto strzela - zaznaczył Buksa.

Udinese zajmuje 10. miejsce w lidze włoskiej. 7 marca zmierzy się na wyjeździe z Atalantą. Będzie to zatem polski mecz, bo w ekipie z Bergamo gwiazdą jest Nicola Zalewski.

79. urodziny Włodzimierza Lubańskiego. Ten jeden faul złamał mu karierę i zabrał marzenia

🇵🇱 𝐀𝐃𝐀𝐌 𝐁𝐔𝐊𝐒𝐀 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐎𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐈𝐄 ⚽🎯Rugani zezłomowany, De Gea pokonany! 💪 Co za akcja Polaka! 🔝#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/giEM2dhMu3— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 2, 2026

18

Jan Tomaszewski: Lewandowski powinien odejść z Barcelony!