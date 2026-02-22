W hicie Serie A Atalanta Bergamo pokonała mistrza Włoch, SSC Napoli, 2:1.

Nicola Zalewski, reprezentant Polski, odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, asystując przy wyrównującym golu.

Jak Polak odmienił losy meczu i zapewnił swojej drużynie cenne punkty?

Starcie Atalanty z mistrzem Włoch zapowiadało ogromne emocje. I nikt nie mógł czuć się zawiedziony, a polscy fani mieli szczególne powody do zadowolenia. Wszystko za sprawą Nicoli Zalewskiego, który odegrał kluczową rolę w cennym zwycięstwie swojego zespołu.

Zimny prysznic na początek. Mistrz Włoch prowadził w Bergamo

Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak happy endu dla gospodarzy. Atalanta Bergamo miała problemy ze złapaniem odpowiedniego rytmu. W 18. minucie goście objęli prowadzenie. Po precyzyjnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego najwyżej w polu karnym wyskoczył Sam Beukema i strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy.

Asysta Polaka odmieniła mecz. Zalewski dał sygnał do ataku!

Atalanta wyszła na drugą połowę odmieniona, z nową energią i wolą walki. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Sygnał do ataku dał właśnie Zalewski. W 61. minucie reprezentant Polski podszedł do narożnika boiska, by wykonać rzut rożny. Jego precyzyjne dośrodkowanie trafiło wprost na głowę Mario Pasalicia, a Chorwat mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi, doprowadzając do wyrównania 1:1. To była kluczowa akcja.

Atalanta poszła za ciosem i wyszarpała zwycięstwo

Atalanta dopięła swego w 81. minucie. Po składnej akcji i dośrodkowaniu Lorenzo Bernasconiego ze skrzydła, piłkę do siatki po raz kolejny głową skierował Lazar Samardzić. Zalewski rozegrał całe 90 minut. Oprócz kluczowej asysty, był bardzo aktywny, szczególnie w drugiej połowie, stając się jednym z motorów napędowych.. Polak został również ukarany żółtą kartką.

