We Włoszech huczy o tym, co zrobili Piotr Zieliński i Nicola Zalewski! Ale piękne gole! WIDEO

- We Włoszech głośno o Polakach dzięki dwóm spektakularnym golom.
- Piotr Zieliński i Nicola Zalewski popisali się pięknymi strzałami, które zapewniły ich drużynom zwycięstwa.
- Chcesz zobaczyć te piękne bramki? Obejrzyj nagrania i przekonaj się sam!
Piotr Zieliński i Nicola Zalewski zachwycili Italię pięknymi golami. Hitem kolejki Serie A było starcie Interu Mediolan z Juventusem Turyn. Losy meczu rozstrzygnęły się w 90. minucie. Utrzymujący od wielu tygodni wysoką formę Zieliński pięknie przyjął piłkę przed polem karnym i zdecydował się na płaski strzał lewą nogą z ok. 18 metrów. To nie było mocne uderzenie, ale bramkarz gości Michele Di Gregorio - prawdopodobnie zasłonięty - nawet nie drgnął. To piąte ligowe trafienie w sezonie 31-letniego pomocnika, który zakończył mecz z żółtą kartką za zdjęcie koszulku w szale radości po strzelonym golu. Poniżej wideo z golem Zielińskiego.
Wcześniej w sobotę Nicola Zalewski zdobył bramkę dla Atalanty Bergamo w wygranym 2:0 na wyjeździe meczu z Lazio Rzym. To drugi gol reprezentanta Polski w tym sezonie ligowym. Jego drużyna prowadziła do przerwy na Stadio Olimpico po trafieniu Brazylijczyka Edersona z rzutu karnego, a w 60. minucie Zalewski popisał się bardzo precyzyjnym strzałem z ok. 17-18 metrów. 10 minut później polski piłkarz został zmieniony. Poniżej wideo z golem Zalewskiego.