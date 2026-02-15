We Włoszech huczy o tym, co zrobili Piotr Zieliński i Nicola Zalewski! Ale piękne gole! WIDEO

We Włoszech głośno o Polakach dzięki dwóm spektakularnym golom.

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski popisali się pięknymi strzałami, które zapewniły ich drużynom zwycięstwa.

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski zachwycili Italię pięknymi golami. Hitem kolejki Serie A było starcie Interu Mediolan z Juventusem Turyn. Losy meczu rozstrzygnęły się w 90. minucie. Utrzymujący od wielu tygodni wysoką formę Zieliński pięknie przyjął piłkę przed polem karnym i zdecydował się na płaski strzał lewą nogą z ok. 18 metrów. To nie było mocne uderzenie, ale bramkarz gości Michele Di Gregorio - prawdopodobnie zasłonięty - nawet nie drgnął. To piąte ligowe trafienie w sezonie 31-letniego pomocnika, który zakończył mecz z żółtą kartką za zdjęcie koszulku w szale radości po strzelonym golu. Poniżej wideo z golem Zielińskiego.

𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐈 🇵🇱 𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐌𝐘𝐊𝐀! ⚽🎯Szaleństwo w Mediolanie, co za historia! 🎢 Zieliński daje zwycięstwo Interowi w derbach z Juventusem! 👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/ubBisn7rJY— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Wcześniej w sobotę Nicola Zalewski zdobył bramkę dla Atalanty Bergamo w wygranym 2:0 na wyjeździe meczu z Lazio Rzym. To drugi gol reprezentanta Polski w tym sezonie ligowym. Jego drużyna prowadziła do przerwy na Stadio Olimpico po trafieniu Brazylijczyka Edersona z rzutu karnego, a w 60. minucie Zalewski popisał się bardzo precyzyjnym strzałem z ok. 17-18 metrów. 10 minut później polski piłkarz został zmieniony. Poniżej wideo z golem Zalewskiego.

𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽😍Fenomenalne uderzenie Polaka! 🎯 Gol z Lazio na Stadio Olimpico, ależ to musi smakować! 🤌 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Ljj5f9vmuV— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026