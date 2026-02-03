Piotr Zieliński, polski pomocnik Interu, prezentuje ostatnio wyborną formę, stając się kluczowym graczem.

Jego imponujące występy i bramki z dystansu podkreślają jego znaczenie dla drużyny, a eksperci chwalą jego styl gry.

Przed Interem ważne starcie z Torino w Pucharze Włoch – czy Zieliński poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa?

Pomocnik Interu Mediolan stał się jednym z najważniejszych ogniw w talii trenera Cristiana Chivu. Potwierdził to w starciu z Cremonese w Serie A, gdy bramkarza rywali pokonał kapitalnym strzałem z dystansu.

Igor Angulo o fenomenie Roberta Lewandowskiego. "Znów poczuł się komfortowo" [ROZMOWA SE]

– To nie był przypadek, bo to jest trzecia jego bramka strzelona w ten sposób - przypomina Piotr Czachowski, komentator Eleven Sports. - Trzeba do niego zagrywać takie piłki, a on będzie strzelał gole. Dla niego nie ma różnicy czy uderzy z lewej, czy prawej nogi. Złapał mega formę. Nawet obiecywał, że utrzyma ją do marca, do barażu z Albanią – dodaje.

Wielu go skreślało, a on odpalił rakietę! Piotr Zieliński powiedział to wprost

W tym momencie Zieliński stał się prawdziwym liderem drugiej linii wicemistrza Włoch. Przejął rolę, którą pełnił Hakan Calhanoglu i wywiązuje się z niej znakomicie.

– Trener Chivu zaczyna skład właśnie od niego, ale trudno się temu dziwić - zaznacza Czachowski. - Zieliński wziął bowiem ciężar gry na siebie. Wszedł w buty Calhanoglu, co nie było łatwą sprawą. „Zielek” rozdaje karty. Jednak należało mu się to. Zapracował sobie na to, aby grać w tak wielkim klubie i być w nim taką postacią, jak teraz. To jest pan piłkarz – przekonuje.

Widmo spadku zagląda w oczy Legii. Bolesne słowa kapitana po klęsce z Koroną

Były reprezentant Polski jest pod wrażeniem dyspozycji pomocnika Interu. Zwrócił uwagę na jego sposób gry.

– Każdy kibic, jak włącza TV, to ma wielką przyjemność, że Polak jest w takiej dyspozycji - podkreśla. - Piłka mu nie przeszkadza. Wie, co chce z nią zrobić. Każde jego zagranie jest dosłownie wypieszczone. Wykorzystuje swój olbrzymi potencjał – twierdzi.

Katastrofa Lecha Poznań na starcie rundy. Tomas Bobcek i Lechia Gdańsk bezlitośni dla mistrza Polski

Przed Interem mecz z Torino w ramach Pucharu Włoch. „Byki” to niewygodny rywal, ale były kadrowicz nie wyobraża sobie innego scenariusza niż wygrana ekipy z Mediolanu.

– Inter jest faworytem tej rywalizacji - ocenia Czachowski. - Zastanawiam się, jakie będą rotacje w składzie. Jeżeli Zieliński wyjdzie w pierwszym składzie, to spodziewam się spokojnie i pewnej wygranej. Jeżeli wejdzie z ławki, to wtedy jednym, dwoma podaniami lub też swoją osobą zadziała tak, że to Inter zamelduje się w półfinale – prognozuje ekspert włoskiego futbolu.

Katastrofa Widzewa z Jagiellonią. Padły słowa o prezentach

4