Absurdalne sceny na konferencji Lecha Poznań. Tego nikt się nie spodziewał

Niedzielne zwycięstwo „Kolejorza” nad „Medalikami” 4:3 – zapewnione bramką Yannicka Agnero w doliczonym czasie gry – wprawiło w świetne nastroje wszystkich sympatyków mistrzów Polski.
Szczególnie podekscytowany był jeden z fanów Lecha, który pojawił się na konferencji prasowej. Kibic postanowił zadać trenerowi tylko jedno pytanie, ale wyjątkowo nietypowe.
– Czy Mikael Ishak zostanie ojcem chrzestnym mojego syna? – zapytał, czym wprawił w zdumienie zarówno szkoleniowca, jak i rzecznika prasowego Lecha, Adriana Gałuszkę.
Frederiksen przez chwilę próbował zrozumieć sytuację, po czym roześmiał się i odpowiedział, starając się zachować powagę.
– Jestem trochę zdezorientowany. Co tu właściwie się wydarzyło? Szczerze mówiąc, zawsze możesz zapytać o to jego, bo ja nie znam odpowiedzi. Gdyby jednak piłkarze spełniali wszystkie takie prośby, mieliby naprawdę mało czasu na grę w piłkę – odparł.
Głównym tematem konferencji pozostał jednak sam mecz, który stał na bardzo wysokim poziomie. Lech i Raków stworzyły widowisko pełne emocji i bramek.
– Moim zdaniem był to najlepszy mecz ekstraklasy w tym sezonie – podsumował Niels Frederiksen, cytowany przez oficjalną stronę Lecha Poznań.