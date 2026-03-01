Absurdalne sceny na konferencji Lecha Poznań. Tego nikt się nie spodziewał

Niedzielne zwycięstwo „Kolejorza” nad „Medalikami” 4:3 – zapewnione bramką Yannicka Agnero w doliczonym czasie gry – wprawiło w świetne nastroje wszystkich sympatyków mistrzów Polski.

Szczególnie podekscytowany był jeden z fanów Lecha, który pojawił się na konferencji prasowej. Kibic postanowił zadać trenerowi tylko jedno pytanie, ale wyjątkowo nietypowe.

– Czy Mikael Ishak zostanie ojcem chrzestnym mojego syna? – zapytał, czym wprawił w zdumienie zarówno szkoleniowca, jak i rzecznika prasowego Lecha, Adriana Gałuszkę.

Nietypowa sytuacja na konferencji prasowej 😅 Frederiksen w szoku. 🗣️ Kibic: Czy Ishak zostanie ojcem chrzestnym mojego syna? Udało mi się tu wejść, jestem kibicem i dostałem mikrofon. 🗣️ Frederiksen: Jestem totalnie zdezorientowany, co tu się dzieje? pic.twitter.com/AJr9GBdHJ1— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) March 1, 2026

Frederiksen przez chwilę próbował zrozumieć sytuację, po czym roześmiał się i odpowiedział, starając się zachować powagę.

– Jestem trochę zdezorientowany. Co tu właściwie się wydarzyło? Szczerze mówiąc, zawsze możesz zapytać o to jego, bo ja nie znam odpowiedzi. Gdyby jednak piłkarze spełniali wszystkie takie prośby, mieliby naprawdę mało czasu na grę w piłkę – odparł.

Głównym tematem konferencji pozostał jednak sam mecz, który stał na bardzo wysokim poziomie. Lech i Raków stworzyły widowisko pełne emocji i bramek.

– Moim zdaniem był to najlepszy mecz ekstraklasy w tym sezonie – podsumował Niels Frederiksen, cytowany przez oficjalną stronę Lecha Poznań.