Nie będzie meczu Śląsk - Wisła. Prezes PZPN grzmi: "Będą potężne kary!"

Wielkie zamieszanie na linii Wisła Kraków - Śląsk Wrocław skończy się poważnymi konsekwencjami.

Prezes Wisły zapowiedział, że jego klub bojkotuje mecz 1. ligi zaplanowany na sobotę, 7 marca!

W efekcie Cezary Kulesza, szef PZPN, zapowiedział bolesne kary dla obu klubów. Więcej w dalszej części tekstu.

Śląsk - Wisła: Cezary Kulesza zapowiada kary dla obu klubów!

Od kilku dni na linii Wisła Kraków - Śląsk Wrocław wręcz buzowało. W krakowskim klubie przelała się czara goryczy związanej z niewpuszczaniem kibiców Białej Gwiazdy na mecze wyjazdowe. Prezes Jarosław Królewski na dobre postanowił zmienić tę sytuację i postawił sprawę na ostrzu noża przed najbliższym ligowym meczem we Wrocławiu. Śląsk się jednak nie ugiął i zdecydował, że nie wpuści kibiców Wisły na sektor gości. W efekcie Królewski zapowiedział, że do meczu w ogóle nie dojdzie!

"Mimo wszystkich podjętych prób, z ogromnym żalem i rozdartym sercem muszę stwierdzić, że nie udało mi się zmienić otaczającej nas rzeczywistości. Kibice Wisły Kraków nie będą mogli obejrzeć meczu z trybun stadionu we Wrocławiu. [...] Chciałbym przeprosić wszystkich pracowników klubu, nasz sztab szkoleniowy, zawodników, trenerów, sponsorów, partnerów oraz każdego, kogo ta decyzja dotknie bezpośrednio lub pośrednio. Są jednak w życiu momenty, kiedy - jak mawiają klasycy - są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca. Dlatego podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu. Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - ogłosił publicznie w czwartek, dwa dni przed planowanym meczem.

Na reakcję po szokującej decyzji nie trzeba było długo czekać. W specjalnym programie TVP Sport połączono się z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą. Zapowiedział on poważne konsekwencje dla obu klubów!

- Do dzisiaj nie mamy argumentów, które bronią Śląsk Wrocław. Po stronie miasta czy marszałka nie mamy żadnego oświadczenia. Dzisiaj ciężko to oceniać... Będziemy to robić po terminie meczu. Śląsk powiedział, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków, Jarosław Królewski powiedział, że jego zespół nie pojedzie na ten mecz, więc decyzje zabolą jeden klub i drugi. Wiemy też, że to nie jest decyzja klubu, tylko kibiców. Nie oszukujmy się - stwierdził wprost Kulesza.

Szef związku potwierdził też, że doszło do mediacji między klubami, ale nie przyniosły one skutku.

- W trójkę rozmawialiśmy, każdy stoi na swoim stanowisku. Pan Królewski żąda przyjęcia swoich kibiców, a prezes Śląska powiedział, że ich nie przyjmie. Decyzje będą takie, że będą potężne kary. Jeśli Wisła nie pojedzie na ten mecz, to automatycznie będzie walkower - zapowiedział włodarz, choć formalnie PZPN będzie mógł zareagować dopiero po nieodbytym spotkaniu.

Kulesza podkreślił, że nie ma opcji przełożenia spotkania, a Śląsk najprawdopodobniej również będzie miał odjęte punkty. W związku bardzo poważnie podchodzą do całej sprawy, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Jeśli coraz częściej kluby korzystają z takiego wymyku, żeby nie wpuszczać kibiców, musimy nałożyć drastyczne kary - zakończył.

