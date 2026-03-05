Szok! Wisła Kraków odmawia gry ze Śląskiem Wrocław. Szokująca decyzja klubu

Wisła Kraków nie pojedzie na mecz ze Śląskiem Wrocław w 1. lidze

Jarosław Królewski ogłosił tę decyzję w specjalnie opublikowanym oświadczeniu

Decyzja została podjęta po rozmowach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej

Wisła Kraków nie zagra meczu ze Śląskiem Wrocław

Wisła Kraków nie zagra w sobotnim meczu 24. kolejki 1. ligi ze Śląskiem Wrocław. Decyzję w tej sprawie ogłosił prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski, który w opublikowanym oświadczeniu podkreślił, że stanowisko klubu jest ostateczne.

Powodem takiej decyzji jest spór dotyczący udziału kibiców gości w spotkaniu. Władze Śląska postanowiły nie wpuszczać fanów Wisły na stadion we Wrocławiu. Przez kilka dni trwały rozmowy między klubami z udziałem Polskiego Związku Piłki Nożnej, jednak nie doprowadziły do porozumienia.

Śląsk tłumaczył swoją decyzję względami bezpieczeństwa. Wrocławski klub poinformował, że mecz został zakwalifikowany jako spotkanie podwyższonego ryzyka, a decyzję o niewpuszczeniu kibiców podjęto po konsultacjach z policją. Inaczej sprawę przedstawił jednak rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu komisarz Wojciech Jabłoński.

– Decyzja o niewpuszczeniu kibiców Wisły Kraków została podjęta arbitralnie przez klub WKS Śląsk Wrocław – powiedział.

Jarosław Królewski o decyzji: „Ostateczna i nieodwołalna decyzja”

Wisła domagała się w tej sytuacji reakcji władz PZPN. Krakowski klub proponował przyznanie walkowera, rozegranie meczu na innym stadionie albo przełożenie spotkania na inny termin. Żadna z tych opcji nie została zaakceptowana.

Po rozmowach z władzami związku Jarosław Królewski ogłosił, że Wisła nie pojedzie na mecz do Wrocławia. „Dlatego podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu. Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna” – napisał w oświadczeniu.

Sprawą zajmą się teraz odpowiednie organy PZPN. Obu klubom mogą grozić konsekwencje regulaminowe – od kar finansowych po ewentualny walkower.

Spotkanie Śląska z Wisłą miało rozpocząć się w sobotę o godz. 17.30. W tabeli 1. ligi krakowski zespół zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 49 punktów, natomiast Śląsk jest szósty i traci do lidera 12 punktów.