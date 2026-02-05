Smutne, jak na ulicy potraktowali Cristiano Ronaldo. Całe miasto huczy!

Cristiano Ronaldo, grający w Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej, zbuntował się z powodu niezadowolenia z traktowania jego klubu przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) w porównaniu do innych klubów.

Ronaldo stał się obiektem drwin kibiców, którzy wyśmiewają jego zachowanie na plakatach w Rijadzie.

Mimo krytyki, Ronaldo prawdopodobnie wystąpi w najbliższym meczu Al-Nassr przeciwko Al-Ittihad 6 czerwca.

Bunt Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest największą gwiazdą piłki nożnej grającej w Arabii Saudyjskiej. Słynny Portugalczyk stanowi wielką siłą Al-Nassr, nie tylko wizerunkową, lecz także - a zasadzie przede wszystkim - sportową. Do tej pory w lidze arabskiej w 78 meczach zdobył 77 goli. Ostatnie trafienie zaliczył w piątek, 30 stycznia, w meczu Al-Kholood Club - Al-Nassr (0:3). W kolejnym spotkaniu Cristiano Ronaldo pauzował. Nie z powodu kontuzji czy kary za kartki, tylko... buntu. Przeciwko czemu protestuje Portugalczyk? Powodem ma być niezadowolenie z działań PIF, czyli Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej, który zarządza czterema tamtejszymi klubami: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal i Al-Nassr, w którym występuje Cristiano Ronaldo. Słynny piłkarz uważa, że jego zespół jest gorzej traktowany niż inne kluby.

Nowa wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. Zszokował cały świat!

Cristiano Ronaldo wyśmiewany na mieście

Jak podaje świetnie zorientowany dziennikarz Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo wrócił już do treningów w Al-Nassr. Problem w tym, że Portugalczyk podpadł kibicom i stał się obiektem drwi. Smutne jest to, co dzieje się w mieście, w którym gra Ronaldo. Na ulicach Rijadu pojawiły się prześmiewcze plakaty z wizerunkiem słynnego zawodnika. Fani nabijają się z pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki, zwracając uwagę na jego wiek, który ma być nieadekwatny do dojrzałości. - To 40-letni mężczyzna, który przechodzi okres nadmiernego narzekania. Jego rodzina go poszukuje - głosił - według informacji dailysports.net - jeden z plakatów. W najbliższy piątek, 6 czerwca, być może zobaczymy już Cristiano Ronaldo na boisku. Zajmujące drugie miejsce w tabeli Al-Nassr zmierzy się z szóstym Al-Ittihad, którym do niedawna grał inny były piłkarz Realu Madryt - Karim Benzema.

Galeria: Cristiano Ronaldo zaręczył się ukochanej! Georgina Rodriguez powiedziała "TAK"!

18

Sonda Cristiano Ronaldo czy Leo Messi? Kto jest najlepszym piłkarzem w historii? Cristiano Ronaldo Leo Messi Żaden z nich