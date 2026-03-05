Ivi Lopez wraca do formy po kontuzji, strzelając dwa gole w dwóch meczach.

Jego 50. bramka w lidze, zdobyta z rzutu wolnego, była hołdem dla Cristiano Ronaldo, choć sam zawodnik ma inne ulubione trafienia.

Hiszpan, doceniony przez trenera za mentalność zwycięzcy, koncentruje się na celach drużynowych, dążąc do zdobycia Pucharu Polski i walki w Ekstraklasie oraz Lidze Konferencji.

Czy Ivi Lopez poprowadzi Raków do kolejnych sukcesów i zapewni sobie nowy kontrakt w Częstochowie?

Szczególnie efektowny był gol Lopeza z Lechem, gdy perfekcyjnie wykonał rzut wolny. Wyszedł mu strzał marzenie. Jednak występ w Poznaniu miał dla niego słodko-gorzki smak, bo Raków musiał uznać wyższość mistrza Polski.

- To uderzenie kosztowało mnie dużo pracy - mówi Ivi Lopez. - Jest bardzo trudne. Nauczyłem się go od mojego idola, Cristiano Ronaldo. Patrzyłem na gole, które strzelał przez całą karierę. Jednak to nie jest najładniejszy gol w mojej karierze. Moim zdaniem, mam lepsze trafienia. Jednak jeśli chodzi o ranking strzałów z rzutów wolnych, to może być jeden z najlepszych. Ze względu na to, jak i gdzie wpadła piłka - tłumaczy.

Robert Lewandowski już trenował w masce i wyglądał jak Zorro! Wróci do gry już w sobotę?

Ivi Lopez: Zawsze będę dawał z siebie maksimum dla Rakowa

To był jego jubileuszowa bramka dla Rakowa w Ekstraklasie. Jest najlepszym strzelcem klubu w polskiej lidze.

- To bardzo piękne uczucie osiągnąć 50 goli w Ekstraklasie i to jeszcze po tak ładnej bramce. Ale bardziej patrzę dokonania zespołu, a nie na swoje indywidualne statystyki. Dobro drużyny jest dla mnie - zaznacza.

Trener Łukasz Tomczyk komplementował Hiszpana. Chwalił go za podejście, energię i mentalność zwycięzcy.

- Dziękuję trenerowi za te miłe słowa - wyznał Lopez. - Oby wszyscy widzieli to tak, jak on. Zawsze będę dawał z siebie maksimum dla Rakowa, dla tej koszulki i kibiców. Zostawię tu zdrowie aż do ostatniego dnia, kiedy będę w Częstochowie - zapewnia.

Zbigniew Boniek kończy 70 lat! Pamiętacie jego największe wyczyny?

Raków chce zdobyć Puchar Polski

Hiszpan wyznacza sobie kolejne cele. Przed nim mecz z Avią Świdnik w ćwierćfinale Pucharu Polski. Hiszpan w kolekcji ma dwa triumfy w tych rozgrywkach. Nie ukrywa, że chciałby wygrać w nich po raz trzeci.

- Stawiam sobie za cel zdobycie Pucharu Polski - twierdzi. - Zrobię wszystko, aby znów po niego sięgnąć. Pamiętam nasz ostatni sukces na Stadionie Narodowym. Chciałbym także powalczyć w lidze o jak najlepszy wynik oraz zrobić coś dobrego także w Lidze Konferencji - przekonuje.

Hiszpan pracuje także na nowy kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do końca sezonu.

- Chcę dać dużo drużynie i dalej pisać historię, zdobywając wspólnie trofea. To jest najważniejsze - podkreśla as Rakowa.

Piłkarze nazywali go ojcem, a Tomaszewski papieżem. Nieznany sekret sukcesu Kazimierza Górskiego

21

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół