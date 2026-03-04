Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski, dążąc do kontynuacji imponującej serii zwycięstw.

"Kolejorz" jest w świetnej formie, podczas gdy Górnik Zabrze ma za sobą serię słabych wyników.

Mimo to, trener Lecha ostrzega przed lekceważeniem rywala, spodziewając się trudnego spotkania.

Gdzie i kiedy obejrzeć to emocjonujące starcie o półfinał Pucharu Polski?

Lech Poznań - Górnik Zabrze: SKŁADY

Lech Poznań przystępuje do tego meczu z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski podbudowany dobrą serią, ale również spektakularnym zwycięstwem nad Rakowem Częstochowa 4:3, w którym decydującego gola zdobyli w doliczonym czasie gry. Poniżej składy:

Lech Poznań: Mrozek - Pereira, Mońka, Skrzypczak, Moutinho, Kozubal, Rodriguez, Palma, Golizadeh, Ishak, Bengtsson

Górnik Zabrze: Łubik - Sacek, Janicki, Josema, Zmrzly, Hellebrand, Kubicki, Sadilek, Ikia Dimi, Liseth, Chlań

Lech - Górnik w Pucharze Polski: Kolejorz chce kontynuować dobrą passę

Znakomitą passę Poznaniacy chcą kontynuować w Pucharze Polski. O awansie do półfinału zadecyduje jedno spotkanie, a więc możliwa jest dogrywka, jak i rzuty karne. Frederiksen zapewnił, że nie zamierza specjalnie trenować „jedenastek”. - Może i powinniśmy poćwiczyć, ale to jest tak zupełnie coś innego robić to na treningu, a wykonywać karne w trakcie meczu na stadionie – tłumaczył szkoleniowiec.

To nowy bohater Lecha Poznań? Yannick Agnero rozkręca się, a ten gol przejdzie do historii

O ile Lech jest na fali wznoszącej, tak Zabrzanie w ostatnich meczach zawodzą - zdobyli zaledwie jeden punkt w czterech meczach. - To prawda, jesteśmy w dobrej formie, a rywal ostatnio ma sporo kłopotów. Pod tym względem to dobry punkt wyjścia dla nas, ale wiem też, że kiedyś Górnik się przełamie. Mam nadzieję, że nie nastąpi to jutro. To bardzo mocny zespół, doskonale go znamy, bo graliśmy trzy tygodnie temu na ich stadionie (Lech wygrał 1:0 – PAP) i to był niezwykle trudny dla nas mecz. Podobnego spotkania oczekuję jutro. Musimy uważać przede wszystkim na ich bardzo szybkich skrzydłowych, którzy potrafią wygrywać pojedynki jeden na jeden – ocenił opiekun „Kolejorza”.

Absurdalne sceny na konferencji Lecha Poznań. Tego nikt się nie spodziewał

Lech Poznań - Górnik Zabrze Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz 1/4 finału Pucharu Polski Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze rozegrany zostanie w środę o godz. 20.30. Transmisja TV na TVP Sport oraz online na TVPSPORT.PL i w aplikacji.